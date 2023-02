L’insegnante gli confisca la Nintendo Switch durante la lezione, 17enne la massacra di botte I fatti sono avvenuti alla Matanzas High School di Palm Coast, in Florida. L’adolescente è stato arrestato per aggressione aggravata. L’insegnante è in ospedale, ma dovrebbe riprendersi.

A cura di Biagio Chiariello

L'ha pestata fino a farle perdere i sensi perché le aveva confiscato una console per i videogiochi durante una lezione. È davvero disturbante il filmato catturato dalle immagini di videosorveglianza della Matanzas High School di Palm Coast, in Florida: si vede lo studente di 17 anni che corre verso l'insegnante, quest'ultima fa giusto in tempo a girarsi ed accorgersi del suo aggressore, prima di essere spinta a terra. Il giovane, dal peso di oltre 100kg, la calpesta un paio di volte, prima di salirle addosso e prenderla a pugni ripetutamente.

Diversi altri membri dello staff accorrono per strappare il ragazzo dall'insegnante. Quest'ultima è stata portata d'urgenza in un ospedale locale. Dovrebbe riprendersi dalle ferite, come si legge sul New York Post.

Un altro video rilasciato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Flagler mostra l'aggressore messo in manette all'interno di un'aula della scuola, che si trova nella contea di Volusia. "Lo studente ha dichiarato di essere arrabbiato con la vittima perché ha portato via il suo Nintendo Switch durante le lezioni", ha detto la polizia in un comunicato.

A margine dell'arresto lo studente, ancora furioso, avrebbe iniziato a sputare in direzione dell'insegnante, dicendo ai poliziotti che "l'avrebbe uccisa" quando sarebbe tornato a scuola. Mentre veniva interrogato, "ha ripetutamente chiesto a un agente quando sarebbe stato rilasciato, ha iniziato a prendere a calci una scrivania e diventare violento quando non ha ottenuto le risposte che voleva".

"Le azioni di questo studente sono assolutamente orrende e del tutto fuori luogo", ha dichiarato lo sceriffo della contea di Volusia, Rick Staly, in una dichiarazione. "Speriamo che la vittima si riprenda, sia mentalmente che fisicamente". Il 17enne è stato consegnato al Dipartimento di giustizia minorile ed ora deve rispondere di aggressione aggravata.