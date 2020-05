"Volevamo contribuire all'aumento di letti disponibili nei nostri ospedali a un costo di meno della metà di un letto convenzionale in questo momento di forte difficoltà per l'emergenza coronavirus", così i proprietari di un'azienda colombiana, che fino ad ora si è occupata di tutt'altro, hanno spiegato l'originale trovata di un letto di cartone economico ed ecologico che all'occorrenza si può trasformare anche in un bara senza spostare il paziente deceduto. "Abbiamo messo a disposizione la nostra creatività al servizio della sanità pubblica sviluppando questo letto che è anche in cartone e quindi ecologico al 100%" hanno aggiunto i responsabili della ditta che ha sede a Bogotà e si occupa di pubblicità e cartellonistica.

Sfruttando la loro inventiva e i macchinari a disposizione, si sono inventati un letto componibile, fatto di sbarre di metallo come struttura portante e cartone per tutto il resto, che può essere usato come una sorta di barella comprensiva di ruote e sostegni laterali. I letti possono essere utilizzati per 18 mesi da un paziente e possono sostenere fino a 150 chili di peso corporeo. "Questo letto ha un secondo scopo in considerazione della situazione che si è verificata in altri paesi, che speriamo non dover utilizzare anche nel nostro paese" ha aggiunto il direttore dell'azienda Rodolfo Gómez, dichiarando di essere stato ispirato a trovare un modo per aiutare dopo aver visto gli eventi che si sono svolti di recente nel vicino Ecuador.

Il riferimento è alla possibilità di far diventare il letto una bara da portare via senza spostare il cadavere e al fatto che molti in Ecuador non riuscivano a trovare o non potevano permettersi una bara di legno. Attraverso alcuni meccanismi, infatti, il corpo del paziente scivola in basso e viene richiuso nello scatolo che può essere portato via con maniglie laterali. Gómez ha dichiarato di voler donare 10 dei suoi nuovi letti al dipartimento dell'Amazzonia in Colombia, dove le risorse sono scarse ma finora non sono stati effettuati ordini e no si sa se i letti saranno realmente operativi.