Le Repubbliche separatiste del Donbass vogliono un referendum per l’annessione alla Russia Il leader dei separatisti Leonid Pasechnik ha annunciato che “nel prossimo futuro si terrà un referendum sul territorio della repubblica di Lugansk, nella regione del Donbass per l’annessione a Mosca”. Ecco cosa significa e le possibili conseguenze.

A breve a Lugansk, l'autoproclamata Repubblica filo-russa nella regione del Donbass, nell'est dell'Ucraina, potrebbe svolgersi un referendum per l'annessione a Mosca. È quanto ha dichiarato questa mattina il leader dei separatisti Leonid Pasechnik, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass, anche se una data ancora non c'è. "Penso che nel prossimo futuro si terrà un referendum sul territorio della repubblica, in cui le persone eserciteranno il loro diritto costituzionale assoluto ed esprimeranno la loro opinione sul fatto di unirsi alla Federazione russa", ha detto Pasechnik.

A parlare di referendum nei giorni scorsi era stato anche il presidente ucraino Zelensky, definendolo "necessario per quanto riguarda le garanzie di sicurezza, lo status delle repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk e quello della Crimea. La gente dovrà dire la sua su certi formati di compromesso. E questo sarà, ed è, parte della conversazione e delle intese con la Russia".

Il conflitto in Donbass dal 2014 e le mire russe

La Russia il mese scorso ha riconosciuto le autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk come indipendenti e poco dopo ha ordinato quella che ha definito "un'operazione di mantenimento della pace nella regione del Donbass", dove dal 2014 è in atto una guerra tra russi e ucraini e che ha già causato almeno 14mila morti. Le due Repubbliche, nate in seguito alle manifestazioni di militanti filorussi contro il nuovo governo filo occidentale, insediatosi all'inizio del 2014 in Ucraina dopo le proteste popolari dell'Euromaidan a Kiev, insieme coprono un'area di quasi 17mila chilometri quadrati, dove vivono circa 3,7 milioni di persone, di cui la maggioranza è di origine russa.

L'importanza del Donbass nelle trattative di pace

La loro indipendenza dall'Ucraina rappresenta anche uno dei punti discussi dalle delegazioni dei due Paesi nel corso dei negoziati di pace. A cui Kiev, per altro, non intende cedere in nome della sua "integrità territoriale". Non solo. Da questo momento in poi, ha fatto sapere Mosca, "le forze russe si concentreranno sulla liberazione della regione più orientale del Donbass, dopo la conclusione della prima fase "dell'operazione speciale". Il significato di questo cambio di strategia resta ancora un mistero, ma potrebbe essere anche una svolta nel conflitto, con potenziali conseguenze anche nella piramide del potere a Mosca: forse il segnale che la guerra non durerà a lungo e che Putin comincia a ridurre le sue ambizioni.