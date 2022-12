Le improbabili previsioni di Medvedev per il 2023: dal crollo dell’UE alla guerra civile in USA Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa ha pubblicato ieri sul suo canale Telegram una serie di tempestosi scenari per l’Occidente.

A cura di Davide Falcioni

Manca solo un'invasione di cavallette su Europa e Stati Uniti, poi il "libro dei sogni" per il 2023 di Dmitri Medvedev sarà davvero al completo. A una manciata di giorni dallo scoccare del 2023 il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa ha infatti pubblicato sul suo canale Telegram (e anche su altri social) un lungo messaggio intitolato "tutti amano fare previsioni prima di Capodanno", inanellando una serie di tempestosi scenari per l’Occidente.

Si va dall’implosione dell’Unione europea alla fine dell’euro, passando per una guerra civile negli Usa e per la nascita di un’unione tra Germania e Paesi est-europei che il numero due del Consiglio di sicurezza russo battezza "quarto Reich".

A firma Medvedev, sempre ieri, è stato inoltre pubblicato un articolo in cui l’ex presidente ed ex premier ribadisce gli obiettivi russi in Ucraina, a cominciare da un cambio di regime a Kiev.

Numero due del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Medvedev da mesi è considerato uno dei "falchi", oltranzisti della guerra e al suo confronto il presidente Vladimir Putin avrebbe posizioni moderate. In realtà tra i due ci sarebbe una certa sintonia, i e anche la nomina ufficializzata ieri conferma questa lettura: Medvedev è infatti diventato numero due della Commissione industriale-militare di cui Putin è il presidente.

Ma vediamo il "decalogo" di Medvedev: