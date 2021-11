Le 9 ore in cui gli aerei si fermano in Corea del Sud: cos’è il Suneung, l’esame più difficile del mondo Il Suneung è un test dalla durata di 9 ore che permette agli studenti della Corea del Sud di accedere alle migliori università, alle carriere più redditizie e persino ai matrimoni migliori.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella giornata di giovedì 18 novembre si è tenuto l'esame più difficile al mondo. Il Suneung ha una durata di 9 ore e coinvolge oltre mezzo milione di studenti della Corea del Sud. Si tratta di un test il cui risultato è in grado di segnare il futuro dei giovani coreani: un buon voto permette l'accesso alle università migliori, a carriere redditizie e persino a migliori prospettive matrimoniali. La prova è da sempre motivo di grande stress per gli allievi coreani: secondo gli esperti, è alla base di depressione adolescenziale e dei numeri in crescita riguardanti il suicidio tra i giovanissimi. Nelle ore di test per l'accesso alle migliori università, su tutte le città della Corea del Sud cala un silenzio surreale per "evitare distrazioni ai giovani in aula". La pandemia ha aumentato ulteriormente le condizioni di stress dei ragazzi: tutte le lezioni si tengono online nelle settimane precedenti il test. Durante tutta la prova di 9 ore gli studenti devono indossare mascherine e occhiali protettivi per evitare il contagio da Covid-19.

Nel Paese quasi l'80% della popolazione è stata completamente vaccinata, ma anche qui è stata registrata una nuova impennata di casi soprattutto nel periodo poco prima dell'esame. Gli studenti arrivati in aula per il test sono stati controllati per accertare la negatività al Covid-19. Chi ha avuto invece un tampone positivo, ha dovuto sostenere la prova in uno spazio separato appositamente attrezzato. Sono almeno 70 gli studenti che hanno dovuto sostenere le prove in strutture ospedaliere con scrivanie e sedie preparate per il Suneung. L'importanza nazionale dell'esame è resa ancora più evidente dalle ingenti misure di controllo adottate dalle autorità sudcoreane per permettere a tutti di sostenere la prova senza distrazioni. Gli uffici pubblici, le banche e la Borsa aprono un'ora più tardi del solito per facilitare il traffico e garantire agli studenti la puntualità davanti alla scuola mentre i decolli e gli atterraggi negli aeroporti del Paese sono sospesi per 35 minuti durante il test di ascolto in lingua inglese. Gli aerei in volo devono mantenersi a un'altitudine superiore ai 3.000 metri per eliminare elementi di disturbo. Circa 79 voli (di cui 16 internazionali) sono stati riprogrammati a causa dell'esame.

File di auto e moto della polizia erano parcheggiate lungo la strada per permettere agli studenti bloccati nel traffico di raggiungere a bordo dei mezzi la scuola. "Si tratta di un giorno molto importante per i nostri ragazzi – ha raccontato ai microfoni della stampa estera un agente della polizia nazionale – e l'anno passato è stato molto duro per loro. Stiamo solo cercando di fare il possibile per garantire loro il nostro supporto come genitori e come adulti".