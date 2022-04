Lavrov spiega come funzionerà la seconda fase della “operazione speciale” in Ucraina Il ministro degli Esteri russo annuncia l’inizio della fase due della guerra in Ucraina, con l’obiettivo di “liberare le repubbliche di Donetsk e Lugansk”. E assicura: “Non useremo armi nucleari”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Guerra in Ucraina, fase due. L'obiettivo ora è "liberare le repubbliche di Donetsk e Lugansk", ma non verranno utilizzate armi atomiche. Torna a parlare il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov: "L'esercito ucraino ha notevolmente aumentato i bombardamenti di quelle repubbliche in violazione di tutti i regimi di cessate il fuoco – ha detto a India Today, citato dalla Tass – Non avevamo altra scelta che riconoscerle, firmare un accordo di mutua assistenza in risposta alla loro richiesta e inviare le nostre forze militari come parte dell'operazione militare per proteggere le loro vite".

Lavrov ha assicurato che "l'operazione speciale continuerà" e anzi, "la fase successiva sta cominciando". Questo "sarà un momento molto importante". L'obiettivo è "la completa liberazione delle repubbliche" del Donbass. Poi il ministro degli Esteri ha negato – ancora una volta, nonostante le evidenze di ogni tipo – che l'esercito russo attacchi anche i civili: "Parlando della popolazione civile e del diritto umanitario internazionale e delle sue norme posso assicurarvi che il nostro esercito sta agendo contro le infrastrutture militari e non contro i civili". Sul massacro di Bucha ha sottolineato che la Russia non si fermerà "prima di aver stabilito la verità".

Il ministro degli Esteri ha poi risposto al presidente ucraino Zelensky, che da giorni lancia l'allarme sul rischio di bombardamenti nucleari: "La Russia non sta valutando la possibilità di utilizzare armi nucleari in Ucraina, stiamo parlando solo di armi convenzionali". Poi ha rilanciato ancora: "Non cambieremo il regime in Ucraina, vogliamo che gli ucraini decidano da soli come vogliono vivere". Quanto a Zelensky, secondo Lavrov "l'Occidente sta approfittando di lui" ed è "impossibile discutere seriamente di quello che dice, perché cambia continuamente punto di vista".