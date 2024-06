video suggerito

Davano allucinazioni e convulsioni: ritirate caramelle gommose a base di funghi in Australia Le autorità sanitarie australiane hanno ritirato dal commercio le caramelle gommose a base di funghi Uncle Frog: avevano causato gravi malori a centinaia di consumatori.

A cura di Davide Falcioni

Allucinazioni inquietanti, vomito, emicranie, malesseri diffusi, ricoveri ospedalieri. Non sono i sintomi di una nuova sostanza stupefacente, né gli effetti collaterali di un farmaco particolarmente potente, bensì gli effetti causati da due tipi di caramelle gommose a base di funghi che il governo australiano ha deciso di ritirare dal mercato; i dolciumi erano prodotti dalla società Uncle Frog e gli episodi di "inaspettata tossicità" erano stati segnalati da centinaia di consumatori, spingendo le autorità sanitarie del Paese a intervenire. In particolare le caramelle "incriminate" sono le Cordyceps e le Lion's Mane del marchio australiano.

Dopo aver mangiato i dolci molti consumatori hanno denunciato convulsioni, ansia, sonnolenza, perdita di coscienza e tachicardia, tanto che in alcun casi si è reso necessario il ricovero in ospedale. "Sono in corso indagini sul contenuto di questi prodotti. Raccomandiamo vivamente alle persone di non consumarli", ha affermato mercoledì in una nota stampa il direttore medico del Centro informazioni sui veleni del NSW, dottor Darren Roberts.

Il sito web di Uncle Frog, che è stato temporaneamente chiuso, in precedenza presentava l'azienda leader nella produzione di caramelle gommose "appositamente formulate" e progettate per "promuovere il benessere generale". Ora il portale invece recita: "I clienti non devono mangiare o aprire i nostri prodotti e devono smaltirli in modo sicuro o restituirceli. Ti preghiamo di contattarci e inviarci un'e-mail all'indirizzo support@unclefrog.com.au o di rispondere a questo messaggio di testo per istruzioni sullo smaltimento sicuro e sui rimborsi. Tutti i consumatori preoccupati per la propria salute dovrebbero consultare un medico. Cordiali saluti, Uncle Frog".