Lasciato nel furgone, a 3 anni si slaccia, si mette al volante e investe bimba di 2 anni uccidendola La tragedia a Sacramento, nello stato della California, in Usa. Il furgone era stato lasciato acceso e incustodito dal padre del piccolo per andare nel negozio vicino. Il bambino si è slacciato dal seggiolino mettendosi al volante mentre il padre era all'interno del negozio.

A cura di Antonio Palma

Lasciato da solo nel furgone dal padre, un bimbo di soli 3 anni si è messo al volante del mezzo e poco dopo ha investito una bimba di 2 anni che era seduta davanti a un chiosco, uccidendola. Il terribile incidente sabato scorso a Sacramento, nello stato della California, in Usa. La piccola era seduta da sola a un tavolo al chiosco di tacos della sua famiglia quando è stata investita dal veicolo con il bambino di tre anni al volante, un furgone pick-up.

La bimba è stata immediatamente soccorsa e trasportata in gravissime condizioni nel vicino ospedale ma purtroppo è morta poche ore dopo quello stesso giorno, il 16 marzo. Secondo il dipartimento di polizia di Woodland, il furgone era stato lasciato acceso e incustodito dal proprietario, padre del piccolo, per andare nel negozio vicino, presso un distributore di benzina. Il piccolo, che era legato al seggiolino sui sedili posteriori, si sarebbe slacciato ed è andato avanti, mettendosi al volante mentre il padre era all'interno del negozio.

Il luogo della tragedia

"All'improvviso ho sentito solo urlare. Sono corso, ho aperto la portiera del furgone e ho tirato il freno a mano, pensavo di poterlo fermare, ma era già troppo tardi" ha raccontato in lacrime alla Cbs il padre della bimba uccisa, Sandro Sanchez. L'uomo, distrutto dal dolore, chiede ora giustizia e un provvedimento contro il proprietario del furgone che ha ucciso sua figlia a un mese dal suo terzo compleanno.

"Voglio giustizia per la mia bambina, perché hanno lasciato da solo un bimbo in un furgone" ha dichiarato l'uomo, sottolineando che lasciare un bambino solo in un veicolo in moto non può essere etichettato come un incidente.

Al momento non ci sono stati arresti o denunce ma le autorità locali hanno promesso "un'indagine approfondita" sulla morte della bambina di due anni. Le forze di polizia locali stanno attualmente conducendo un'indagine, che prevede la raccolta di dichiarazioni e rilievi della scena, oltre al'acquisizione dei filmati di sorveglianza. Le informazioni raccolte verranno inviate all'ufficio del procuratore distrettuale di Yolo che valuterà se sporgere denuncia contro il proprietario del furgone.