Ha lasciato morire il figlio cieco di cinque anni, prima di nascondere il suo cadavere. In questi giorni si è aperto il processo nei confronti di Sagal Hussein. La donna ha formalmente negato di aver causato la morte di suo figlio Josias Marquez durante un'udienza in tribunale a Green Bay, nel Wisconsin, martedì. Josias soffriva di paralisi cerebrale ed epilessia. Il suo cadavere parzialmente decomposto e mummificato è stato trovato infilato in un borsone all'interno del bagagliaio dell'auto della madre alla fine di marzo di quest'anno.

Gli investigatori ritengono che il bambino fosse morto da diversi mesi prima che i suoi resti venissero scoperti; Josias sarebbe stato visto vivo l'ultima volta nel novembre 2019. Un medico legale ha spiegato che il ragazzino era significativamente malnutrito e pesava non oltre 10 chili. Nelle precedenti cartelle cliniche il peso del bambino era di circa 15 kg, anche se non è chiaro se la perdita di peso si sia verificata prima o dopo la sua morte. Hussein è accusata di aver ucciso suo figlio per non avergli somministrato medicine per le crisi epilettiche o di aver partecipato a visite mediche per il suo bambino gravemente malato, ha riferito Fox11.

La mamma è stata denunciata alla polizia nel gennaio di quest'anno, quando un vicino ha riferito di aver visto gli altri due bambini di Hussein fuori, senza che nessuno badasse a loro. Successivamente, gli assistenti sociali hanno iniziato a indagare su dove si trovasse Josias. La madre ha affermato che suo figlio era andato a vivere con suo padre, ma gli investigatori non hanno creduto a questa versione. La donna è stata arrestata a marzo per inesattezze nelle sue storie e mancata collaborazione, con il corpo di Josias trovato il giorno successivo. Ora è in carcere con la cauzione fissata a $ 500.000.