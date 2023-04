Lampo nel cielo di Kiev nella notte, le autorità: “Caduto satellite Nasa”. L’agenzia Usa smentisce Un bagliore bluastro ha squarciato il cielo della capitale ucraina durante la notte. In un primo momento le autorità hanno riferito ai cittadini di aver avvistato “una minaccia aerea” ed è scattato l’allarme aereo per un’ora. Solo dopo, la versione delle autorità: “Lampo causato da caduta di un satellite Nasa”. L’Agenzia americana però ha smentito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bagliore nel cielo di Kiev ha fatto scattare l'allarme aereo intorno alle 22 della serata tra il 19 aprile e il 20 aprile. Secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, però, si è trattato della "caduta di un satellite spaziale della Nasa". "Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della Nasa. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato attivato l'allarme aereo. La difesa aerea però non è entrata in funzione" ha scritto Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare ucraina.

Poche ore dopo l'evento, è arrivata la smentita dell'Agenzia spaziale americana, che ha chiarito che il suo satellite Rhessi è ancora in orbita. "La Nasa e il Dipartimento della Difesa continuano a monitorare Rhessi e nessun altro nostro satellite è rientrato oggi nell'atmosfera" hanno fatto sapere dalla Nasa. Il misterioso lampo che ha illuminato i cieli sopra la capitale ucraina non sarebbe quindi stato provocato dalla caduta del satellite.

Era stata la stessa Nasa, nelle ore precedenti alla segnalazione ucraina, a far presente che il suo satellite ormai "defunto" Rhessi potesse precipitare sulla Terra nella notte tra mercoledì e giovedì. Il satellite era in viaggio nello spazio da oltre 20 anni e ha registrato 100.000 eventi solari. La Nasa, che aveva fatto presente la possibilità che il satellite precipitasse, aveva però anche sottolineato di non poter fornire una localizzazione geografica precisa per l'evento.

L'agenzia spaziale americana aveva affermato che parte del satellite sarebbe andata distrutta nel viaggio di ritorno nell'atmosfera. L'allarme su Kiev e sulla regione è durato almeno un'ora. In un primo momento, l'amministrazione locale ha riferito che "un bersaglio aereo era stato rilevato nel cielo" e che l'evento aveva messo le "forze di difesa aerea in allerta". Poi, dopo la fine dell'allarme, la versione corretta.