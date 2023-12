L’albero di Natale appena comprato si muove da solo: 4 giorni dopo scoprono cucciolo di gufo nascosto Dopo aver scelto e portato a casa l’albero di Natale, la famiglia statunitense lo ha tenuto in salotto per quattro giorni senza notare nulla di insolito. Solo al momento dell’addobbo si sono resi conto che la pianta si muoveva da sola perché un gufo l’aveva già scelta come casa.

A cura di Antonio Palma

In vista delle festività natalizie, hanno comprato un albero di Natale vero e lo hanno portato a casa per addobbarlo ma quattro giorni dopo si sono accorti che la pianta si muoveva da sola, scoprendo così che al suo interno vi era un intruso: un piccolo gufo rimasto bloccato tra i rami. È la singolare storia di una famiglia del Kentucky, in Usa, che per quest’anno, oltre all’albero, ha ottenuto un regalo inatteso e soprattutto un episodio da ricordare per sempre.

Inizialmente nessuno si era accorto di nulla. La famiglia, residente a Lexington, ha comprato l'albero vero per Natale come da tradizione e anche quest'anno non sembrava esserci nessuna differenza. Dopo averlo scelto e portato a casa, lo hanno tenuto in salotto per quattro giorni senza notare nulla di insolito. Solo al momento dell’addobbo si sono resi conto che la pianta si muoveva da sola perché un gufo l’aveva già scelta come casa.

A scoprire l’animale selvatico un addetto alle pulizie, Bobby Hayes, che era da solo a casa mentre la famiglia era fuori. L’uomo ha notato per la prima volta la stranezza dopo aver collegato le luci. L’albero di natale infatti ha iniziato a oscillare. Dopo un attimo di smarrimento, l’uomo si è accorto così che dentro si era camuffato molto bene un piccolo esemplare di gufo. "Il gufo era letteralmente seduto su un ramo", ha spiegato l’uomo all’emittente locale Wdky-tv.

Individuare l’uccello e portarlo fuori però non è stato affatto facile. Dopo il primo avvistamento, infatti, il gufo si è nascosto di nuovo tra i rami e le foglie. “Si è arrampicato ulteriormente sull'albero e mi ci sono voluti diversi minuti anche solo per trovarlo” ha rivelato infatti il signor Hayes. A questo punto ha informato la famiglia, inviando anche alcune foto, prima di acciuffare il gufo e liberarlo in giardino.

"Fortunatamente c’era lui altrimenti non so quale sarebbe stata la mia reazione. Probabilmente avrei lasciato la casa. Il gufo sarebbe potuto restare lì senza di me. Non sarei tornata a casa” ha dichiarato la proprietaria dell'abitazione.