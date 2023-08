L’acqua radioattiva della centrale di Fukushima scaricata in mare attraverso un tunnel sottomarino Tutto pronto per scaricare in mare l’acqua radioattiva della centrale di Fukushima, via tra agosto e settembre dopo il vertice trilaterale del Giappone con gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

A cura di Antonio Palma

L'acqua radioattiva della centrale di Fukushima sarà scaricata in mare tra la fine di agosto e settembre, lo hanno comunicato le autorità giapponesi dopo aver approntato il piano di rilascio delle acque trattate nell’Oceano. Una data non casuale quella scelta da Tokyo visto che coincide col rientro in patria del primo ministro Fumio Kishi dopo un vertice trilaterale con gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

Anche se formalmente il Giappone non ha necessità di chiedere il permesso ad altri Paesi per disfarsi dell’acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare distrutta dal devastante tsunami seguito allo spaventoso terremoto dell’11 marzo 2011, da tempo il governo locale ha cercato l’appoggio di alleati e organi internazionali come l’Aieia. Su questa strada si innesta anche la scelta di Tokyo di presentare il piano di scarico dell’acqua al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol al vertice a tre in programma il 18 agosto a Camp David, in Usa.

Un atto puramente di cortesia visto che la Corea del sud, dopo le prime critiche, ha già detto che non si opporrà più allo scarico la cui data esatta sarà comunicata solo dopo il 20 agosto. Del resto il governo giapponese negli ultimi anni ha lavorato a lungo sul piano diplomatico e sula trasparenza per avere meno critiche possibili. Un piano che ha dato i suoi frutti quando a luglio di quest’anno è arrivato l’ok dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che ha approvato il piano di scarico ritenendolo “in linea con gli standard di sicurezza dell’Onu”

“Il rapporto è il risultato di quasi due anni di lavoro da parte di una task force dell'AIEA composta da specialisti di alto livello all'interno dell'Agenzia, assistiti da esperti di sicurezza nucleare riconosciuti a livello internazionale provenienti da undici paesi” avevano spiegato dall’agenzia Onu. Un via libera però criticato da Cina e Hong Kong che hanno minacciato di vietare le importazioni di pesce da 10 prefetture giapponesi.

L'acqua immagazzinata presso la centrale è stata trattata attraverso un processo denominato Advanced Liquid Processing System (ALPS) per rimuovere quasi tutta la radioattività, a parte il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno difficile da separare dall'acqua. Circa 1,3 milioni di tonnellate di acqua immagazzinate in enormi serbatoi saranno gradualmente rilasciate a 1 km dalla costa attraverso un tunnel sottomarino. Come chiesto dall’Aieia, l’acqua della centrale di Fukushima sarà diluita con acqua di mare in modo che la concentrazione di trizio sia ben al di sotto dei livelli approvati a livello internazionale.