“L’aborto è omicidio”, il disegno di legge della Louisiana che criminalizza le donne La Louisiana, in attesa della sentenza della Corte Suprema sulla sentenza che da 50 anni legalizza l’interruzione di gravidanza negli Usa, ha proposto un disegno di legge che criminalizza chi decide di interrompere una gravidanza classificando l’aborto come omicidio.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora una volta negli Stati Uniti i diritti delle donne sembrano essere minati da un disegno di legge che criminalizza chi decide di interrompere una gravidanza classificando l'aborto come omicidio. Accade nello stato della Louisiana, uno tra i più conservatori degli Usa, dove una commissione della Camera dei rappresentati dello Stato ha approvato la proposta con sette voti favorevoli e due contrari. Si tratta forse della legge più estrema negli Stati Uniti tra quelli sul diritto all'aborto che incriminerebbe le donne.

Ora la il disegno di legge della Louisiana, che riconosce "la personalità umana del nascituro" a partire dal "momento della fecondazione" e garantisce agli embrioni e ai feti gli stessi diritti legali di un essere umano fuori dal grembo della donna, dovrà essere approvato da Camera e Senato prima di essere firmata del governatore. John Bell Edwards pur essendo democratico infatti potrebbe dare l'ok alla legge visto che già in passato ha sostenuto diversi modifiche alle norme sull'aborto piuttosto restrittive.

Intanto c'è attesa per la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla sentenza che dal 1973 garantisce alle donne l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, la cosiddetta “Roe v. Wade”. Secondo la bozza diffusa in esclusiva lunedì da Politico, e confermata poi da John G. Roberts, che presiede la Corte Suprema, la Corte è intenzionata a ribaltare la sentenza mettendo a rischio i diritti di milioni di donne negli Usa. "La Corte Suprema è destinata ad ignorare la Roe v Wade", ha detto Bradley Pierce, direttore della Foundation to Abolish Abortion, testimoniando di fronte alla commissione insieme allo sponsor della legge, Danny McCormick. "Abbiamo aspettato 50 anni questo momento", ha affermato il repubblicano. E non solo lo stato della Louisiana ma almeno la metà potrebbe introdurre leggi restrittive arrivando di fatto a vietare l’aborto.