La tempesta artica in Nord America ha ucciso almeno 37 persone: “All’aperto si rischia di congelare” Sono almeno 37 le persone morte tra Canada e Stati Uniti a causa della tempesta artica che sta colpendo tutto il Nord America. Il National Weather Service ha lanciato l’allarme: “In alcune aree, stare all’aperto può portare al congelamento in pochi minuti”.

A cura di Annalisa Girardi

Sono almeno 37 le persone che sono morte in Canada e negli Stati Uniti a causa della tempesta artica che sta investendo il Nord America. Gelo polare, pesanti nevicate e venti artici stanno lasciando migliaia di persone senza elettricità. Lo stato più colpito negli USA è quello di New York, dove le strade ghiacciate hanno causato diversi incidenti. A Buffalo si registrano le situazioni più critiche, anche perché la tempesta sta impedendo di raggiungere le zone più danneggiate.

"È una crisi di proporzioni epiche, la più devastante tempesta invernale mai registrata qui", ha detto la governatrice di New York, Kathy Hochul. Nello Stato del Montana si sono registrate temperature fino a meno 45 gradi. Anche in Florida si è registrato il Natale più freddo di sempre dall'inizio degli anni Ottanta. Nella zona dei Grandi Laghi gran parte del panorama è completamente ghiacciato.

Il National Weather Service ha lanciato l'allarme: "In alcune aree, stare all'aperto può portare al congelamento in pochi minuti". Le autorità in diverse zone degli Stati Uniti e del Canada hanno avvisato le persone di restare all'interno delle loro case.

Il freddo artico sta causando anche diversi disagi alle linee aeree, con oltre migliaia di voli cancellati. Il dirigente della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha raccontato di persone rimaste bloccate nelle loro auto anche per alcuni giorni. In Canada, nella cittadina di Merrit (British Columbia) un pullman si è rovesciato dopo essere sbandato sulla strada ghiacciata: quattro persone sono morte nell'incidente.

Un altro incidente in Ohio, causato sempre dalle terribili condizioni meteo, ha ucciso nove persone. Altre sono state trovate morte in strada, uccise dal freddo. Il National Weather Service ha avvertito che le gelide temperature, insieme ai forti venti artici, creino le condizioni per mettere in pericolo di vita chi viaggia in auto e chi lavora all'aperto, ribadendo l'invito delle autorità a rimanere all'interno delle proprie case.

"Ho riunito la squadra per fare il punto sul freddo estremo e sulle tempeste che stiamo vedendo attraverso tutta America. Chiedo a tutti di seguire gli avvertimenti e le indicazioni delle autorità locali e del servizio meteo nazionale. Siamo pronti ad aiutare le nostre comunità, in qualsiasi modo abbiano bisogno", ha scritto il presidente statunitense Joe Biden sui social.