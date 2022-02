La strategia anti covid di Taiwan che ha permesso di avere un tasso di contagio più basso al mondo Come ha fatto l’isola stato a tenere così sotto controllo la pandemia covid con tassi di contagio da coronavirus più bassi al mondo.

A cura di Antonio Palma

Taiwan ha mantenuto uno dei tassi di contagio covid più bassi al mondo durante l'intera pandemia da coronavirus, riuscendo ad avere zero casi per oltre duecento giorni durante la prima ondata e solo centinaia di casi locali al giorno durante l'ondata causata dalla variante omicron. Ma come ha fatto l'isola stato a tenere così sotto controllo il contagio? Alla base della Strategia anti covid di Taiwan vi è stato un massiccio controllo dei movimenti di tutti i cittadini negli ambienti pubblici e una conseguente ricostruzione minuziosa dei contatti dei contagiati, addirittura nei 14 giorni precedenti alla scoperta dell'infezione. Il paese infatti ha messo a punto un sofisticato sistema di tracciamento con un meccanismo relativamente a bassa tecnologia con l'uso di un QR code e un corrispondente codice a 15 cifre.

Il software, come racconta la bbc, è stato realizzato da un collettivo di lavoratori del settore tra designer e programmatori ed è stato implementato inizialmente per il trasporto pubblico ma poi è stato diffuso in ogni luogo aperto al pubblico, compresi negozi e uffici. In pratica ogni persona che entrava in un ufficio o in una attività commerciale qualsiasi come bar, ristoranti e negozi, doveva scansionare il codice col telefonino o inviare un messaggio di testo a un numero di servizio o anche compilare un vecchio modulo cartaceo. Questi codici QR hanno consentito alle autorità sanitarie locali di lavorare a ritroso per ripercorrere i movimenti di una persona quando veniva rilevato un caso positivo. Un meccanismo che ha sollevato alcune importanti domande sulla privacy delle persone. Il governo locale ha spiegato che i dati immagazzinati non possono essere usati per altri scopi nemmeno dalla polizia per indagini e vengono cancellati dopo un mese.

Nella strategia anti covid di Taiwan però fondamentale sono state anche le restrizioni ai viaggi che hanno escluso l'ingresso alla maggior parte degli stranieri e imposto massicci controlli e quarantena i pochi arrivi. L'unico momento critico è stato con l'ondata omicron e l'assenza di vaccini che ha fatto impennare i casi ad alcune centinaia al giorno prima che le donazioni da Paesi amici hanno ricondotto la situazione sotto controllo.