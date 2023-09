La strana conferenza di Biden, gli spengono il microfono e parte la musica: “Vado a letto” La visita diplomatica in Vietnam del presidente Usa Joe Biden è iniziata con una conferenza stampa che si è rivelata una sequela di gaffe e si è conclusa con uno stop improvviso per il numero uno della Casa Bianca, visibilmente affaticato.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere l’esordio di una importante visita diplomatica in Vietnam ma la conferenza stampa del presidente Usa Joe Biden, domenica sera, si è rivelata invece una sequela di gaffe e si è conclusa con il mesto e anticipato addio al palco da parte del numero uno della Casa Bianca, visibilmente affaticato. La confusa conferenza alla presenza dei giornalisti ad Hanoi del resto non era iniziata nel migliore dei modi. Biden infatti si è presentato con più di un'ora di ritardo e poi per tutto il tempo ha faticato a tenere a bada i giornalisti e le loro domande che inevitabilmente si accavallavano.

"Good evening Vietnam" ha esordito poi il Presidente statunitense con una battuta che non è certo passata inosservata visto che ricorda una delle più contestate guerre statunitensi. L’'ottantenne ha scherzato sul fatto di non sapere se fosse mattina o sera dopo il suo arrivo e così ha attaccato il suo discorso: "Buonasera a tutti è già sera, vero?". "È stato il giro del mondo in cinque giorni, uno dei miei collaboratori mi ha detto: ti ricordi la famosa canzone ‘Good morning Vietnam'? Bene, good evening Vietnam” ha detto Biden, visibilmente stanco e provato dopo il ero tour de force che lo ha portato ad Hanoi dopo il G20 a Nuova Delhi, in India.

Biden ha comunque provato a rispondere a qualche domanda sui temi internazionali ma le risposte un po’ vaghe e i commenti goffi del presidente hanno scatenato nuove polemiche da parte dei suoi critici. "Sto solo eseguendo i miei ordini qui", ha cercato di scusarsi Biden ad un certo punto riferendosi alle indicazioni e alla lista che gli era stata fornita dagli addetti stampa. L’opposizione in patria però non ha mancato di sottolineare il fatto, indicando i suoi atteggiamenti come un ulteriore segnale del fatto che avrebbe difficoltà ad affrontare un secondo mandato vista l’età.

Un segnale di stanchezza forse percepito anche dai suoi addetti che gli hanno letteralmente spento il microfono nel bel mezzo di una risposta, costringendolo a interrompere tutto e ad andare via. A interrompere tutto la voce della sua addetta stampa che ha ringraziato tutti dando indicazione per lo stop, subito eseguito dal Presidente. La conferenza stampa infatti si è conclusa improvvisamente con il microfono tagliato e la musica che si è sovrapposta alla sua voce, accompagnandolo poi fuori dal palco. "Vado a letto" aveva detto poco prima Biden prima di interrompere l'evento stampa.