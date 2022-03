La storia di Nina, farmacista di Kharkiv sfigurata dai bombardamenti russi Nina Oleksandrivna Zhuk, farmacista di Kharkiv, è stata vittima di uno dei bombardamenti sulla città. Ha subito gravissime lesioni al volto, come si vede nelle foto condivise anche dal ministero della salute di Kiev.

”Ogni giorno rischiano la cosa più preziosa che gli rimane, la propria vita, per aiutare gli altri”. Sono le parole con le quali il Ministero della Salute ucraino ha lodato il sacrificio di medici e operatori sanitari che stanno "salvando vite umane” anche sotto i bombardamenti russi. Tra loro c'è Nina Oleksandrivna Zhuk, farmacista di Kharkiv, rimasta gravemente ferita al volto dai raid che hanno devastato la città ucraina.

“Sta affrontando numerosi interventi chirurgici e una lunga riabilitazione per tornare ad una vita normale”, ha aggiunto il Ministero in un post su Facebook, accompagnato da due foto della donna, prima e dopo il bombardamento. Il viso di Nina, che è stata già sottoposta a diversi interventi chirurgici, è coperto di tagli molto profondi, che la costringeranno ad una lunga riabilitazione. “Purtroppo questa foto non è la prima e non è l’unica prova che gli occupanti stanno violando tutte le convenzioni e le leggi internazionali. È una prova di crudeltà, meschinità e disumanità” ha spiegato il ministero. “Una dimostrazione di crudeltà, meschinità e disumanità”, scrive ancora il ministero.