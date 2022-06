La scuola della strage di Uvalde sarà demolita Il sindaco della città Don McLaughlin non ha precisato quando la scuola verrà rasa al suolo, ipotesi evocata anche dal presidente Biden. “Non si può chiedere ad un bambino o ad un insegnante di tornare in quella scuola”, ha spiegato il primo cittadino.

A cura di Biagio Chiariello

La Robb Elementary School di Uvalde, Texas, dove un giovane ha ucciso 2 insegnanti e 19 alunni, verrà demolita. Lo ha annunciato il sindaco della città Don McLaughlin, in occasione di un consiglio comunale in cui i cittadini hanno ribadito – riportano i media Usa – le accuse alla polizia locale per essere intervenute in ritardo. "Non si può chiedere a un bambino o a un insegnante di tornare in quella scuola", ha spiegato McLaughlin. La scuola conta quasi 600 studenti delle classi seconde, terze e quarte.

Non è la prima scuola abbattuta dopo una strage

Era stato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a suggerire di demolire la scuola. La Robb Elementary non sarà la prima scuola ad essere abbattuta dopo una sparatoria di massa. La Sandy Hook Elementary School di Newtown, nel Connecticut, era stata rasa al suolo dopo che 20 studenti di età compresa tra sei e sette anni e sei membri del personale erano stati uccisi nel 2012. Una nuova scuola è stata poi costruita sullo stesso terreno.

Usa: senatori presentano proposta legge su stretta armi

Nel frattempo un gruppo di senatori americani bipartisan ha svelato una proposta di legge per una stretta sulle armi, dopo le stragi di Uvalde e Buffalo. Se approvata, sarebbe la prima riforma importante dal 1994. Previsti un rafforzamento dei controlli di background sugli acquirenti di armi al di sotto dei 21 anni, fondi per la salute mentale e la sicurezza delle scuole, incentivi per gli Stati che adottato le ‘red-flag laws' (che consentono di togliere le armi alle persone segnalate come pericolose per sè o per gli altri). Armi vietate per i partner coinvolti in abusi domestici