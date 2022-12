“La Russia deve uscire dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”: la richiesta dell’Ucraina “Abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere un membro permanente del Consiglio di sicurezza e di far parte dell’Onu?”: così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato che l’Ucraina chiederà l’esclusione della Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti.

Tre persone sono morte in un attacco di un drone da Kiev a un aeroporto russo. Le vittime sarebbero tre soldati russi, colpiti nella regione di Saratov: il drone ucraino è stato abbattuto dalle difese aeree di Mosca e la caduta dei frammenti avrebbe ferito a morte i tre militari. Questo è quanto ha fatto sapere il ministero della Difesa russo.

"Il 26 dicembre, intorno all'01:35 ora di Mosca, un veicolo aereo senza pilota ucraino è stato abbattuto a bassa quota mentre si avvicinava all'aeroporto militare di Engels nella regione di Saratov. Tre membri del servizio tecnico russo all'aeroporto hanno subito ferite mortali a causa della caduta di frammenti di drone", ha comunicato il ministero in una nota, citata dall'agenzia Tass. Sempre secondo il Cremlino nessun aereo russo sarebbe stato danneggiato durante l'attacco. A inizio dicembre l'aeroporto di Engels era già stato colpito dai droni ucraini.

Intanto continuano i raid missilistici dalla Russia contro l'Ucraina e anche ieri, nel giorno di Natale, le sirene antiaeree hanno suonato in tutto il Paese. Kiev ha annunciato di voler chiedere l'esclusione della Russia dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere un membro permanente del Consiglio di sicurezza e di far parte dell'Onu? Abbiamo una risposta convincente e ragionata: no, non lo ha", ha chiesto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

"Ci si sta già ponendo la domanda su cosa dovrebbe diventare la Russia per non rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza", ha aggiunto Kuleba. La Russia, insieme a Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Cina, è uno dei membri permanenti del Consiglio.

La Russia, da parte sua, attraverso il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha detto che sicuramente non ci saranno rapporti normali con l'Occidente almeno per un decennio. Almeno fino a quando non arriverà al potere una "prossima generazione di politici ragionevoli", ha detto Medvedev. Per poi concludere: "Non è una scelta nostra, svilupperemo relazioni con il resto del mondo che fortunatamente, è vasto e ci tratta normalmente".