Putin dice che la Russia è pronta a negoziare (ma intanto continua a bombardare l’Ucraina)

A cura di Annalisa Girardi

La Russia è pronta a negoziare, è la controparte che rifiuta. A dirlo è Vladimir Putin che, in un'intervista televisiva al canale Rossiya-1, citata anche da Ria Novosti, fa il bilancio degli ultimi mesi e afferma: "Siamo pronti a negoziare con tutti i partecipanti a questo processo, basandoci su alcuni risultati accettabili. Non siamo noi a rifiutare i negoziati, ma loro". Intanto, anche oggi in Ucraina le sirene di allerta aerea sono scattate in tutto il Paese: solo ieri un raid ha colpito il centro di Kherson, uccidendo almeno 16 persone.

"In un modo o nell'altro, siamo stati costretti a resistere per le persone che vivono in questi territori, abbiamo dovuto sostenere la scelta" della Crimea, "tutto è iniziato con questo", ha detto ancora Putin.

Pochi minuti dopo è arrivata anche la risposta da Kiev. Il consigliere presidenziale, Mikhaylo Podoloyak, ha detto: "La Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitare ogni responsabilità. Putin deve tornare alla realtà. La Russia ha attaccato per sua decisione l'Ucraina e sta uccidendo cittadini. Non ci sono altri ‘Paesi, motivi o geopolitica".

Secondo il presidente russo "la politica degli avversari geopolitici punta a separare la Russia". E ancora: "Hanno sempre cercato di fare così, ci stanno provando anche ora ma il nostro obiettivo è qualcos'altro. Unire il popolo russo". Mosca, ha proseguito Putin, "sta agendo nella giusta direzione, proteggendo i suoi interessi nazionali e i suoi cittadini".

Il leader del Cremlino ha quindi risposto ad alcune domande sul fatto che in Russia, ne sono una prova le manifestazioni di questi mesi, non tutti siano d'accordo con l'invasione dell'Ucraina. "Qualcuno in Russia non si sta comportando come un vero patriota, perché in ogni società ci sono sempre persone che, prima di tutto, pensano ai propri interessi personali. Ogni persona ha il diritto di scegliere, ma il 99,9% dei nostri connazionali è pronta a giocare tutto nell'interesse della patria".

Infine Putin ha concluso dicendosi sicuro al 100% che la Russia distruggerà i missili Patriot che gli Stati Uniti hanno inviato a Kiev. Dopo la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, dall'omologo statunitense Joe Biden, il Cremlino aveva già accusato gli USA di essere direttamente coinvolti nel conflitto. "Un'ulteriore conferma della partecipazione diretta degli americani alle ostilità a fianco delle forze armate ucraine", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.