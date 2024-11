video suggerito

La Regina Elisabetta prima di morire: “Almeno il funerale non me lo farà quell’idiota di Boris Johnson” In un nuovo libro, ‘Out’, in uscita il 21 novembre le parole della ex monarca riferite da un funzionario. Lo stesso ex premier ha fatto altre rivelazioni sulla Regina Elisabetta II nella sua autobiografia ‘Unleashed’ Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Boris Johnson e la Regina Elisabetta

Fin dalla fredda reazione alla decisione di sostenere la Brexit, si percepì che la Regina Elisabetta non nutrisse una particolare simpatia per l'ex premier Boris Johnson. Tuttavia, la monarca britannica, sempre attenta all'etichetta, evitò accuratamente di fare commenti pubblici al riguardo.

Solo in seguito, in privato, si lasciò andare a una battuta decisamente pungente: "Almeno quell'idiota non organizzerà il mio funerale".

Come rivelato dal giornalista politico britannico Tim Shipman nel suo libro Out — in uscita nel Regno Unito nei prossimi giorni e anticipato dal Sunday Times — la regina fece questo commento dopo l’uscita di scena del primo ministro conservatore, parlando con un alto funzionario di corte. Shipman scrive, infatti, che Sua Maestà considerava Bojo "più adatto al palcoscenico che alla politica".

Leggi anche Folla e commozione ai funerali di Santo Romano, la bara portata prima al campo dove giocava a calcio

Queste rivelazioni seguono le dichiarazioni dello stesso Boris Johnson che, un mese fa, per promuovere la sua autobiografia Unleashed, si era spinto a svelare dettagli ben lontani dal rispetto del protocollo reale: "Sapevo da oltre un anno che aveva una forma di cancro alle ossa e che i suoi medici erano inorriditi all'idea che potesse entrare improvvisamente in una fase di rapido declino".

La Corona non ha rilasciato dichiarazioni sulle affermazioni dell'ex premier, né ha commentato quelle del giornalista del Sunday Times. Una cosa è certa: non è la prima volta che ex primi ministri, dopo aver lasciato la carica al numero 10 di Downing Street, svelano presunti o veri segreti reali.

Anche David Cameron, nel 2014, si era spinto a rivelazioni riguardo al sentimento della sovrana sul referendum per l’indipendenza della Scozia (che si concluse senza cambiamenti). L’allora premier aveva infatti raccontato del sollievo della regina dopo lo scrutinio, che aveva mostrato la vittoria del fronte contrario all’autonomia da Londra. Dichiarazioni che costarono a Cameron delle scuse pubbliche alla famiglia reale."