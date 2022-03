La popolarità di Joe Biden cresce da quando è cominciata la guerra in Ucraina Il presidente americano, secondo la Cnn, sta continuando a crescere negli indici di gradimento da quando è cominciata la guerra in Ucraina. Il dato, però, era particolarmente basso prima.

A cura di Tommaso Coluzzi

Per il presidente americano Joe Biden è boom di popolarità. Dalla sua elezione – avvenuta un'anno e mezzo fa – l'indice di gradimento dei cittadini degli Stati Uniti nei suoi confronti era sostanzialmente calato in modo costante. È stato un periodo complicato, dalla gestione difficile dell'emergenza Covid alla disfatta in Afghanistan sotto i riflettori del mondo. Nelle ultime settimane, però, tutti i maggiori sondaggisti americani danno Biden in grande ripresa. Il motivo? La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina. Da quando i militari di Putin hanno deciso di invadere il Paese confinante, infatti, le percentuali del presidente americano sono salite costantemente.

Ne ha scritto la Cnn, indicando come punto di svolta per la popolarità di Biden il discorso sullo stato dell'Unione – pronunciato ogni anno dal presidente Usa il primo marzo – e citando una serie di sondaggi. Tra questi c'è quello NPR/PBS NewsHour/Marist National Poll pubblicato lo scorso 4 marzo: la percentuale di gradimento complessiva – vengono analizzati anche i singoli temi – per il lavoro del presidente Biden passa dal 39% al 47% in una settimana, con i detrattori in calo dal 55% al 50%. Si tratta di un vero e proprio balzo in avanti, arrivato dopo il discorso di Biden sulla guerra in Ucraina.

Secondo la media elaborata dalla Cnn – sviluppata considerando le percentuali rilevate dai maggiori istituti demoscopici – l'indice di gradimento del presidente Biden è salito di almeno due punti dall'invasione russa. Si parla di una crescita dal 40% al 42%, mentre il 51% boccia il lavoro complessivo fatto fin qui dal presidente americano. In generale, se si considera solo l'aspetto della reazione alla guerra in Ucraina, la popolarità di Biden è nettamente più elevata.

Potrebbe essere, però, un fuoco di paglia: gli stessi sondaggi rilevano quanto ai cittadini statunitensi interessino molto più il costo del carburante e l'inflazione che l'esito della guerra. Insomma, secondo la Cnn la popolarità di Biden – ribadiamo, in crollo verticale dalla sua elezione in poi – potrebbe tornare a calare molto presto, nonostante questo guizzo degli ultimi giorni. La vera chiave per il presidente americano sarà la risposta alla crisi economica.