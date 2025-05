La nuova mossa di Putin per l’Ucraina, zona cuscinetto lungo le frontiere: “Operazione già in atto”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Nuova mossa di Vladimir Putin in Ucraina, il Presidente russo ha annunciato oggi pomeriggio che Mosca sta creando una zona cuscinetto lungo tutto il confine russo con Kiev per prevenire gli attacchi sulle regioni di confine tra i due Paesi in guerra. L'operazione è già in atto, ha spiegato Putin nel pomeriggio di giovedì. "Una decisione è stata presa e le nostre forze armate stanno ora svolgendo il compito", ha affermato il leader russo in una riunione con i funzionari governativi.

"Abbiamo approvato la creazione di una necessaria zona cuscinetto di sicurezza lungo i nostri confini. Le nostre forze armate stanno lavorando attivamente per portare a termine questo compito", ha dichiarato Putin. Nella riunione di governo il presidente russo ha citato alcune zone che sono state ripetutamente oggetto di attacchi da parte delle forze armate ucraine negli ultimi mesi anche con una penetrazione e occupazione di diversi chilometri come nell'oblast di Kursk, solo di recente riconquistato in gran parte dai russi.

Zona cuscinetto per evitare attacchi su Kursk, Belgorod e Bryansk

Secondo Putin, infatti, visti i recenti sviluppi nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk, sono necessari sforzi immediati per ripristinare e ricostruire le aree colpite. Ciò include l'assistenza ai residenti locali affinché ritornino ai loro villaggi d'origine, ma anche il ripristino delle reti di trasporto e altre infrastrutture, per garantire il regolare funzionamento delle imprese industriali e agricole e sostenere gli imprenditori e i loro dipendenti.

"Durante una conversazione con gli abitanti della regione di Kursk abbiamo discusso delle questioni che preoccupano maggiormente la gente, gli abitanti dei villaggi e delle città che hanno subito bombardamenti, azioni militari e, francamente, metodi terroristici utilizzati dalle formazioni ucraine e dai mercenari stranieri" ha dichiarato Putin, assicurando che "le forze armate russe stanno affrontando la questione della creazione di una zona cuscinetto lungo il confine".

Putin accusa Kiev: "Colpite zone e infrastrutture civili"

"In genere, l'avversario seleziona obiettivi che non hanno alcuna importanza militare: strutture civili, edifici residenziali e civili. I recenti incidenti servono a dimostrare le mie affermazioni: durante gli attacchi con droni e le missioni di sabotaggio, i veicoli civili, comprese ambulanze e attrezzature agricole, vengono deliberatamente presi di mira", ha affermato ancora Putin per spiegare la decisione.

Questa non è la prima volta che Putin dichiara di voler creare una zona di questo tipo in Ucraina. Anche l'anno scorso Putin aveva minacciato di istituire una zona cuscinetto lungo il confine con l'Ucraina, larga fino a 150 chilometri. "I civili stanno morendo. Stanno sparando direttamente sul centro città e le zone residenziali. Se continua così, saremo costretti a creare una zona di sicurezza, una zona cuscinetto" aveva detto nel maggio dello scorso anno.