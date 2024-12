La mancia per la consegna delle pizze è troppo bassa, donna incinta accoltellata 14 volte davanti alla figlia

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Ha ordinato delle pizze per lei, il fidanzato e la sua bambina in un motel in Florida ma ha dato una mancia che l'addetta alle consegne ha considerato troppo bassa, così l'ha accoltellata per 14 volte. È successo a Kissimmee, in Florida, Stati Uniti, dove una ragazza di 22 anni, Brianna Alvelo, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dopo l'aggressione nei confronti di una donna, che per altro è anche incinta.

La vittima, il fidanzato e la figlia di cinque anni si trovavano al Riviera Motel domenica scorsa per festeggiare il suo compleanno e hanno ordinato la pizza, secondo un documento del tribunale riportato dalla NBC News. Alvelo ha consegnato la pizza per un totale di 33 dollari (poco più di 31 euro). Le è poi stato chiesto di dare il resto per una banconota da 50 che però non aveva. La cliente ha quindi cercato banconote di taglio più piccolo e alla fine ha dato alla 22enne una mancia di 2 dollari. "Ha alzato gli occhi al cielo e se n'è andata senza dire nulla", ha raccontato la donna.

Dopo qualche minuto, la cliente ha sentito bussare con violenza alla porta, ha aperto e si è trovata di fronte la ragazza delle pizze e un uomo, entrambi con il volto coperto da una mascherina nera.I due hanno costretto la donna a rientrare in camera e il suo fidanzato a chiudersi in bagno.

La ragazza delle consegne ha estratto un coltellino. Secondo la denuncia fatta dalla vittima, la ragazza ha provato a rapinarla, dopo aver preso il telefono alla figlia. A quel punto è nata una colluttazione, con Alvelo che ha accoltellato la donna 14 volte, provocandole profonde ferite al torace, alle braccia, alle gambe e all'addome. La 22enne e il suo complice si sono poi dati alla fuga, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha scoperto di essere incinta.

Alvelo è stata successivamente identificata e arrestata per tentato omicidio, rapimento e aggressione aggravata, mentre l'uomo che si trovava con lei è ancora ricercato.