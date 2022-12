La madre li lascia in auto pochi secondi mentre fa le consegne, due gemelli di 5 mesi rapiti da donna L’incubo della madre dei piccoli si è concretizzato quando la donna ha lasciato i piccoli nella sua auto ferma davanti a una pizzeria di Columbus, in Ohio, dove stava ritirando un ordine da consegnare.

A cura di Antonio Palma

Sono stati giorni di apprensione e paura per una giovane mamma statunitense dopo che i suoi due gemellini di appena 5 mesi sono stati rapiti mentre lei lavorava facendo consegne di cibo a domicilio nella città di Columbus, nello Stato dell'Ohio.

Per l'intera settimana la polizia si è messa alla ricerca dei bimbi e infine, anche grazie a decine di segnalazioni, è riuscita trovare entrambi i gemellini sani e salvi e ad arrestare la presunta rapitrice.

La terribile vicenda si è conclusa nel migliore dei modi giovedì quando la polizia ha trovato anche il secondo piccolo dopo aver arrestato la donna.

L'incubo della madre dei piccoli, Wilhelmina Thomass, si è concretizzato lunedì sera quando la donna ha lasciato i piccoli nella sua auto ferma davanti a una pizzeria dove stava ritirando un ordine da consegnare.

Quando è uscita, l'auto con i piccoli infatti non c'era più. Insieme ai gestori del locale, la donna si è rivolta alla polizia ed è subito scattato l'allarme con una vasta ricerca in tutta la zona. Uno dei piccoli, Kyair, è stato successivamente trovato abbandonato vicino all'aeroporto internazionale di Dayton intorno alle 4:15 di martedì, ma del fratellino Kason non vi era traccia.

Per lunghi giorni si è temuto il peggio fino alla svolta di ieri. Le ricerche della polizia infatti si sono concentrare su una persona specifica, una donna, che giovedì infine è stata individuata e arrestata dopo essersi allontanata in un altro Stato.

La sospettata, Nalah Jackson, è stata arrestata intorno alle 14 di giovedì da agenti del dipartimento di polizia di Indianapolis, nello Stato dell'Indiana, dopo che diverse segnalazioni e anche le telecamere di sorveglianza avevano portato gli inquirenti a credere che fosse in zona.

Nalah Jackson

Al momento dell'arresto della donna, il piccolo Kason non era con lei, ma durante l'interrogatorio probabilmente la fermata ha rivelato la sua posizione visto che gli agenti si sono fiondati in una zona specifica e hanno trovato il bimbo.

Kason è stato trovato nella stessa auto rubata e indossava gli stessi vestiti che aveva quando è stato rapito lunedì scorso. "Il bambino di 5 mesi è in buona salute ed è stato trasportato in ospedale per essere controllato", ha annunciato la polizia.

"Una foto vale più di mille parole. Siamo contenti che Kason Thomas sia stato trovato. Ringraziamo gli agenti e i detective che hanno lavorato per rintracciare il bambino e il sospetto. E ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno aiutato a localizzarlo" hanno aggiunto dal dipartimento di polizia postando un foto del piccolo in braccio a un agente, sano e salvo.