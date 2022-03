La lettera di Olena Zelensky ai media: “La guerra di Putin è un orrore, raccontate la verità” Il testo integrale della lettera rivolta ai media di tutto il mondo firmata da Olena Zelensky, la moglie del presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky.

A cura di Enrico Tata

Olena Zelensky, la moglie del presidente ucraino Volodymir Zelensky, ha pubblicato una lettera sul sito del governo dell'Ucraina. Si tratta, ha scritto nell'incipit, di una risposta alle centinaia di richieste di interviste arrivate da parte dei media di tutto il mondo. Chiama la guerra "un omicidio di massa di civili ucraini", parla della vita dei bambini a Kiev, dei milioni di rifugiati costretti a scappare dai bombardamenti e dice che l'Ucraina "vuole la pace, ma difenderà i suoi confini". Secondo Olena Zelensky, "questa è una guerra in Europa, vicino ai confini dell'UE. L'Ucraina sta fermando la forza che domani potrebbe entrare aggressivamente nelle vostre città con il pretesto di salvare i civili".

Il testo completo della lettera pubblicata da Olena Zelensky (qua l'originale in inglese pubblicato sul sito del governo ucraino):

"Quello che è successo poco più di una settimana fa era impossibile da credere. Il nostro paese era pacifico; le nostre città, i paesi e i villaggi erano pieni di vita.

Il 24 febbraio ci siamo tutti svegliati con l'annuncio dell'invasione russa. I carri armati hanno attraversato il confine ucraino, gli aerei sono entrati nel nostro spazio aereo, i lanciamissili hanno circondato le nostre città.

Nonostante le rassicurazioni della propaganda del Cremlino, che chiama la guerra "operazione speciale", si tratta in realtà di un omicidio di massa di civili ucraini.

Forse la cosa più terrificante e devastante di questa invasione sono le vittime tra i bambini. Alice di otto anni che è morta per le strade di Okhtyrka mentre suo nonno cercava di proteggerla. O Polina di Kiev, che è morta nel bombardamento con i suoi genitori. Arseniy, 14 anni, è stato colpito alla testa dai rottami e non ha potuto essere salvato perché un'ambulanza non lo ha potuto raggiungere in tempo a causa delle esplosioni.

Quando la Russia dice che "non sta facendo la guerra contro i civili", io rispondo con i nomi di questi bambini assassinati.

Le nostre donne e i nostri bambini ora vivono in rifugi antiatomici e scantinati. Molto probabilmente avete visto tutti le immagini delle stazioni della metropolitana di Kiev e Charkiv, dove le persone giacciono sul pavimento con i loro bambini e gli animali domestici. Per qualcuno sono soltanto le conseguenze della guerra, per gli ucraini ora è una realtà orribile. In alcune città le famiglie non possono uscire dai rifugi antiatomici per diversi giorni a causa dei bombardamenti indiscriminati e deliberati sulle infrastrutture civili.

I neonati nati durante la guerra hanno visto per prima cosa il soffitto di cemento dello scantinato, il loro primo respiro è stato l'aria acre del sottosuolo, e sono stati accolti da una comunità intrappolata e terrorizzata. Ci sono già diverse decine di bambini che non hanno mai conosciuto la pace nella loro vita.

Questa guerra viene condotta contro la popolazione civile, e non solo attraverso i bombardamenti.

Alcune persone hanno bisogno di cure intensive e trattamenti continui, che ora non possono ricevere. È facile iniettare insulina in un seminterrato? Oppure ottenere medicine per l'asma sotto il fuoco dei cannoni? Per non parlare delle migliaia di malati di cancro il cui accesso essenziale alla chemioterapia e alla radioterapia è stato sospeso a tempo indefinito.

Le comunità locali sui social media sono piene di disperazione. Molte persone, tra cui gli anziani, i malati gravi e le persone con disabilità, sono stati tagliati fuori, spesso lontani dalle loro famiglie e senza alcun sostegno. La guerra contro queste persone innocenti è un doppio crimine.

Le nostre strade sono inondate di rifugiati. Guardate negli occhi di queste donne e bambini stanchi che portano con sé il dolore e lo strazio di lasciare i propri cari e la vita che conoscevano. Gli uomini che li portano alle frontiere versando lacrime per la loro famiglia divisa, ma che tornano coraggiosamente a combattere per la nostra libertà. Dopo tutto, nonostante tutto questo orrore, gli ucraini non si arrendono.

L'aggressore, Putin, pensava di scatenare una guerra lampo sull'Ucraina. Ma ha sottovalutato il nostro Paese, il nostro popolo e il loro patriottismo. Gli ucraini, indipendentemente dalle opinioni politiche, dalla lingua madre, dalle credenze e dalle nazionalità, sono uniti in modo impareggiabile.

Mentre i propagandisti del Cremlino si vantavano che gli ucraini li avrebbero accolti con fiori come salvatori, sono stati scansati con le Molotov.

Ringrazio i cittadini delle città attaccate, che si sono coordinati per aiutare i bisognosi. Quelli che continuano a lavorare – nelle farmacie, nei negozi, nei trasporti pubblici e nei servizi sociali – dimostrano che in Ucraina la vita vince.

Riconosco coloro che hanno fornito aiuti umanitari ai nostri cittadini e vi ringrazio per il vostro continuo sostegno. E ai nostri vicini che hanno generosamente aperto le loro frontiere per dare rifugio alle nostre donne e ai nostri bambini, grazie per averli tenuti al sicuro, dato che l'aggressore ci ha reso incapaci di farlo.

A tutte le persone del mondo che si stanno radunando per sostenere l'Ucraina. Vi vediamo e apprezziamo il vostro sostegno!

L'Ucraina vuole la pace. Ma l'Ucraina difenderà i suoi confini. Difende la sua identità. Su questo non cederà mai.

Nelle città dove i bombardamenti persistono, dove la gente si trova sotto le macerie, incapace di uscire dagli scantinati per giorni, abbiamo bisogno di corridoi sicuri per gli aiuti umanitari e l'evacuazione dei civili in sicurezza. Abbiamo bisogno che chi ha potere chiuda il nostro cielo!

Chiudete i cieli sopra l'Ucraina, e noi stessi gestiremo la guerra a terra.

Mi appello a voi, cari media: continuate a mostrare quello che sta succedendo qui e continuate a mostrare la verità. Nella guerra d'informazione condotta dalla Federazione Russa, ogni prova è cruciale.

E con questa lettera, testimonio e dico al mondo: la guerra in Ucraina non è una guerra "da qualche parte là fuori". Questa è una guerra in Europa, vicino ai confini dell'UE. L'Ucraina sta fermando la forza che domani potrebbe entrare nelle vostre città con il pretesto di salvare i civili.

La settimana scorsa a me e alla mia gente sarebbe sembrata un'esagerazione, ma è la realtà in cui viviamo oggi. E non sappiamo quanto durerà. Se non fermiamo Putin, che minaccia di iniziare una guerra nucleare, non ci sarà un posto sicuro nel mondo per nessuno di noi.

Noi vinceremo. Grazie alla nostra unità. Unità per l'amore dell'Ucraina.

Gloria all'Ucraina!