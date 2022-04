La guerra in Ucraina potrebbe durare almeno altri due mesi secondo l’amministrazione Usa Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan “la nuova fase dell’offensiva russa potrebbe durare due mesi o più. Mosca ora sta spostando la sua attenzione verso il Sud e l’Est dell’Ucraina, dopo aver incontrato una difesa più forte del previsto da parte delle forze di Kiev”.

A cura di Ida Artiaco

La nuova fase dell’offensiva russa "potrebbe durare due mesi o più". Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, nel corso di una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca nel giorno in cui il presidente Biden ha definito Putin un "criminale di guerra che va processato", dopo l'orrore commesso dalle truppe di Mosca a Bucha. Proprio quanto successo nella cittadina a Nord di Kiev, ha aggiunto Sullivan, dimostra non solo "che non è il momento di compiacersi", ma anche l'importanza del continuo sostegno degli Stati Uniti a Kiev.

Come continuerà l'offensiva russa è prevedibile. "La Russia sta spostando la sua attenzione verso il Sud e l'Est dell'Ucraina, dopo aver incontrato una difesa più forte del previsto da parte delle forze di Kiev, supportate dagli alleati occidentali", ha aggiunto ancora Sullivan, precisando che "i russi ora hanno capito che l'Occidente non si spezzerà", ma stanno raddoppiando l'offensiva in altre parti del Paese dopo aver ritirato parte delle truppe dalla capitale Kiev. Sullivan ha poi tratteggiato tre costanti del conflitto nel prossimo futuro: "La Russia continuerà ad usare la sua forza militare per cercare di conquistare ed occupare territori sovrani ucraini, i militari ed il popolo ucraino continueranno in modo efficace e coraggioso a difendere la propria terra e gli Usa staranno al loro fianco per tutto il tempo necessario".

L'amministrazione Biden, ha aggiunto, sta "lavorando 24 ore su 24" per soddisfare le richieste di sicurezza dall'Ucraina, accennando a un'imminente "assistenza militare aggiuntiva nei prossimi giorni. Ci stiamo muovendo con velocità ed efficienza per fornire risultati sperati", ha affermato. Secondo Sullivan, gli Usa hanno impegnato 1,65 miliardi di dollari in armi e munizioni in Ucraina dall'invasione russa e un totale di 2,3 miliardi da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica nel gennaio 2021. Tra i rifornimenti forniti all'Ucraina dagli Stati Uniti e da altri alleati, ha citato i sistemi di difesa aerea e i sistemi anticarro prodotti negli States, nonché i sistemi di razzi a guida laser, i sistemi aerei senza pilota Puma e i veicoli corazzati multiuso.

Inoltre, come aveva già accennato lo stesso Biden questo pomeriggio, nuove sanzioni contro la Russia saranno annunciate "questa settimana". Secondo Sullivan, spiegando che sono in corso discussioni con gli alleati su possibili misure "collegate con l'energia".