"La Germania ai tedeschi", saluti nazisti e cori alla festa dei rampolli: dal video scatta indagine Il video social con frasi e cori xenofobi sta facendo molto discutere in Germania dove ha destato scalpore e indignazione, facendo scattare anche una inchiesta della polizia e della Procura di Flensburg.

A cura di Antonio Palma

“La Germania ai tedeschi”, “Fuori gli stranieri”, sono alcune delle frasi che si sentono in un video social che sta facendo molto discutere in Germania dove ha destato scalpore e indignazione, facendo scattare anche una inchiesta della polizia e della Procura di Flensburg per accuse di incitamento all'odio. Il video infatti immortala alcuni rampolli di ricche famiglie tedesche in uno dei luoghi più esclusivi, l’elegante cittadina di Kampen, sull’isola si Sylt, dove si trovano ville di lusso, boutique esclusive e locali dei vip.

La scena, immortalata nel breve video postato sui social, mostra un gruppo di giovani rampolli di famiglie ricche che canta e balla con cori xenofobi fuori da un noto locale delle celebrità che si è affrettato a prendere le distanze dal gesto. Nel filmato si vedono numerose persone che festeggiano, gridando anche slogan estremisti di destra. Sulle note di “L'amour Toujours” di Gigi D'Agostino si sentono slogan come: “Stranieri fuori! Fuori gli stranieri!". Un uomo tiene in mano un bicchiere e grida “La Germania per i tedeschi”. Un altro fa il saluto hitleriano e si porta due dita sul labbro superiore a indicare i baffetti. La folla festante non sembra essere infastidita dalle dichiarazioni degli estremisti di destra.

Le immagini sono state riprese nel fine settimana di Pentecoste, un periodo molto frequentato dai turisti sull'isola del Mare del Nord. Come annunciato dalla polizia e dalla procura di Flensburg, l'agenzia di sicurezza statale sta ora indagando sulle accuse di incitamento all'odio. “Nel video si vedono alcune persone mentre cantano testi di canzoni estremiste di destra (“La Germania per i tedeschi, fuori gli stranieri!”). C’è anche il sospetto che una persona stia facendo il cosiddetto saluto hitleriano”, si legge nel breve comunicato della polizia di Flensburg.

“Anche noi abbiamo visto il post e siamo profondamente scioccati. Prendiamo le distanze da ogni tipo di razzismo e discriminazione. Ogni ospite, indipendentemente dall'etnia, viene accolto calorosamente. Lo sanno anche i nostri affezionati ospiti e amici che anno dopo anno ci visitano. Siamo orgogliosi della nostra diversità. Se avessimo saputo di questo incidente, avremmo ovviamente espulso dal locale gli ospiti in questione. Non c’è posto per il razzismo. Tutti coloro che si riconoscono a cantare in questo video… Siete banditi da casa nostra” recita un comunicato del locale.

Anche il sindaco del comune di Sylt, Nikolas Häckel, ha commentato il video spiegando: “Abbiamo tolleranza zero per questi cori. Questo comportamento è disgustoso e del tutto inaccettabile per noi. Non lo tolleriamo. Ci opponiamo al razzismo, alla xenofobia e alla misantropia in tutte le sue forme. A questo proposito accogliamo con favore il fatto che i gestori del bar abbiano fatto una dichiarazione molto chiara".