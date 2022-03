La foto dei bimbi orfani nascosti nel seminterrato per salvarsi la vita: “Il mondo deve vederli” Sono decine: alcuni in un unico lettino, gli altri seduti sulle panche. È la foto dei bambini dell’orfanotrofio di Kropyvnytskyi, che cercano di scampare alla morte.

A cura di Natascia Grbic

In sei in un lettino, in decine seduti tutti vicini, in pigiama. No, non è un centro ricreativo o una festa per bambini, sono le immagini dell'orfanotrofio di Kropyvnytskyi, in Ucraina. L'immagine è stata diffusa dall'account Twitter ufficiale del Parlamento ucraino, che la descrive come "una foto che il mondo intero dovrebbe vedere". Un'immagine che parla da sola, e che mostra l'atrocità della guerra. I bambini non sanno quanto sta accadendo – almeno i più piccoli – l'unica cosa che possono fare è stare con le proprie tutrici, sperando che le cose si risolvano per il meglio. Non possono giocare, correre per i prati o uscire da quel seminterrato, altrimenti rischierebbero la loro vita.

Sono 16 i bimbi morti finora a causa della guerra in Ucraina

Nonostante continuino a negarlo, finora i russi hanno colpito diverse infrastrutture civili in Ucraina. Tra queste, un orfanotrofio a Vorzel dove cinquanta bambini sarebbero rimasti feriti, e una scuola a Okhtyrka. Nel corso di quest'ultimo attacco è morta Alisa Hlans, una bambina di sette anni. La piccola sarebbe stata colpita da una scheggia che l'ha gravemente ferita. Portata d'urgenza in ospedale, è morta poco dopo al nosocomio. Alisa non è la sola bambina uccisa in questa guerra. A perdere la vita, anche la piccola Polina, uccisa durante i combattimenti a Kiev insieme ai genitori Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya. La famiglia si trovava in macchina quando è stata colpita da una raffica di proiettili che non le ha lasciato scampo. Gli unici a salvarsi sono stati gli altri due figli della coppia, il figlio minore e la sorella maggiore. Sono entrambi ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Non sanno che la loro famiglia non ce l'ha fatta.