I due fratellini che lottano per la vita: la famiglia sterminata durante i combattimenti in Ucraina I due piccoli, unici sopravvissuti della famiglia, sono ricoverati in ospedale in gravissime condizioni. Non sanno che la madre, il padre e la sorella sono morti.

A cura di Natascia Grbic

Lottano tra la vita e la morte il fratello e la sorella di Polina, la bambina di dieci anni uccisa ieri nel corso di un raid a Kiev. La piccola si trovava in macchina insieme al resto della famiglia quando una raffica di proiettili ha raggiunto la loro auto, uccidendola praticamente sul colpo insieme ai genitori Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya. Feriti gravemente il fratello e la sorella, trasportati in stato d'incoscienza all'ospedale pediatrico di Okhmatdyt. Secondo le prime informazioni, la più grave sarebbe la bambina, ricoverata nel reparto di terapia intensiva del nosocomio. Semyon, questo il nome del fratellino, è attaccato a un ventilatore, che lo aiuta a respirare. A vegliarlo, una sua parente, che non lo ha lasciato giorno e notte. Entrambi i bambini non sanno che la loro famiglia è stata interamente sterminata.

Guerra in Ucraina: sedici i bambini uccisi finora

Polina, la bambina uccisa ieri, frequentava il quarto anno della scuola elementare di Kiev. Il suo nome entra nel triste elenco dei sedici bambini uccisi nel corso dell'offensiva russa in Ucraina, mentre tutto il mondo sta con il fiato sospeso sperando che suo fratello e sua sorella riescano a salvarsi. Insieme a lei, anche Alisa Hlans, di soli sette anni, colpita a morte durante il bombardamento della sua scuola nella città di Okhtyrka. La piccola è stata colpita da una scheggia ed è deceduta in ospedale, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita. Non solo: a essere uccisi nei combattimenti, anche una bambina di sei anni e un neonato di poche settimane, trucidati insieme ai genitori il primo giorno di guerra. Il bilancio dei feriti e delle vittime è destinato ad aumentare.

Zelensky: "Putin ha ucciso sedici bambini"

In un'intervento video al Parlamento europeo, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "tutte le piazze si chiameranno piazza della libertà. Siamo forti, siamo ucraini, vogliamo che i nostri figli vivano: ieri 16 bambini sono stati uccisi e Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma quali obiettivi militare sono i bambini? Ieri ha ucciso 16 bambini con i suoi missili. Stiamo lottando per i nostri diritti, libertà, per la nostra vita e ora per la sopravvivenza, la più forte delle motivazioni, ma vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa, oggi stiamo mostrando a tutti che questo è quello che siamo. Senza Unione Europea l’Ucraina sarebbe sola: abbiamo dimostrato che siamo proprio come voi quindi ora mostrateci che siete al nostro fianco e non ci abbandonerete, che siete veramente europei. Allora la luce vincerà contro la morte, gloria all’Ucraina".

