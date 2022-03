La forza di Milana, operata in ospedale a Kiev dopo che la madre è stata uccisa dai bombardamenti La storia di Milana, a 6 anni ricoverata in un ospedale pediatrico di Kiev, in Ucraina, dove ha subito un intervento chirurgico dopo essere rimasta orfana. L’Unicef: “Le sue ferite guariranno, ma la morte di sua madre la segnerà per tutta la vita”.

A cura di Ida Artiaco

Credit: Unicef.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milana ha 6 anni ed è ricoverata in un ospedale pediatrico di Kiev, in Ucraina, dove ha subito un intervento chirurgico dopo essere rimasta orfana. Sua madre, infatti, è stata uccisa dai bombardamenti russi. È questa una delle tante storie drammatiche in arrivo dalla Capitale ucraina, dove resta alta la tensione dopo l'invasione del Paese da parte delle truppe russe avvenuta ormai tre settimane fa. A raccontarla è stata l'Unicef, che tramite i suoi canali social, ha diffuso l'immagine della bambina, che appare anche con con le gambe fasciate dopo l'intervento. "Le sue ferite guariranno, ma la morte di sua madre la segnerà per tutta la vita. I bambini hanno bisogno di pace adesso", si legge nel messaggio che accompagna quelle foto.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, "in meno di due settimane, almeno 37 bambini sono stati uccisi e 50 feriti, mentre più di 1 milione di minori sono fuggiti dall’Ucraina nei paesi vicini". Un vero e proprio dramma nel dramma, considerando anche l'aumento dei casi di scomparsa di minori che si stanno registrando al confine tra Ucraina e Polonia. La direttrice Catherine Russell ha sottolineato che "gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili – inclusi ospedali, sistemi idrici e sanitari e scuole – sono inconcepibili e devono cessare immediatamente", riferendosi a quanto successo in particolare a Mariupol, nel Donbass, nei giorni scorsi. "L’Unicef – ha sottolineato – rinnova il suo appello per un cessate il fuoco immediato ed esorta tutte le parti a rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale di proteggere i bambini dai danni e di garantire che gli attori umanitari possano raggiungere in sicurezza e rapidamente i bambini bisognosi. I bambini dell’Ucraina hanno un disperato bisogno di pace".