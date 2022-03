Cosa sta succedendo a Mariupol e quello che si sa sull’ospedale pediatrico bombardato Cosa è successo veramente a Mariupol, cosa dicono Ucraina e Russia sul bombardamento dell’ospedale pediatrico e perché alcuni sostengono che siano stati usati “attori” tra i feriti.

A cura di Biagio Chiariello

L’assedio di Mariupol continua. Mosca si è limitata ad annunciare di aver "preso il controllo" di "diversi quartieri" della città nell’oblast' di Donetsk. Ma i bombardamenti non si sono mai interrotti. Kiev ha accusato i russi aver deliberatamente impedito l'evacuazione dei civili perché non sarebbe riuscita a impossessarsi dello strategica centro portuale sul Mar Nero. Le autorità di Mariupol, che parlano di crimini di guerra per il bombardamento all'ospedale pediatrico, sostengono che l'assedio ha provocato 1.207 morti. Di questi, 47 sono stati sepolti in una fossa comune poiché non era possibile raggiungere i luoghi di sepoltura fuori città, ha spiegato alla BBC il vicesindaco Serhiy Orlov. “Non tutti sono stati identificati”, ha aggiunto.

Cosa dicono Ucraina e Russia sul bombardamento

Indubbiamente il fatto che ha catalizzato maggiormente l'attenzione dei media internazionali è stato il bombardamento che ha distrutto il reparto maternità e quello pediatrico dell'ospedale locale. Una notizia che ha gettato un’ulteriore onda di discredito su Putin. Le immagini dell'edificio sventrato, della donna incinta evacuata e della gente in fuga dalle macerie sono sotto gli occhi di tutti. Kiev riferisce di tre vittime, tra cui una bambina, e 17 feriti in quello che definisce un attacco deliberato all’ospedale in piena attività Da parte propria Mosca ha ammesso di aver colpito l'ospedale "usato come base del battaglione Azov", ha spiegato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, facendo riferimento al reparto militare ucraino nazionalista e sostenendo che la frangia estrema delle truppe di Kiev usa"civili come scudi umani", tenendoli "come ostaggi".

Il caso dell'"attrice incinta" messa apposta all’ospedale pediatrico

Nella giornata di oggi c'è chi è arrivato anche a smentire l'attacco. "Una messinscena provocatoria", riporta il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. "I caccia russi nell'area di Mariupol non hanno assolutamente mai avuto il compito di colpire obiettivi a terra", ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Mentre l'ambasciata russa nel Regno Unito ha messo in dubbio la veridicità di quella che è forse diventata la foto-simbolo del bombardamento (il tweet è stato poi cancellato). Secondo questo -e altri account- un'attrice incinta, Marianna Podgurskaya, sarebbe stata collocata appositamente all’ospedale pediatrico. Va però detto che a scattare quelle immagini è stato Evgeniy Maloletka per l'autorevole Associated Press: fotografo freelance, pluripremiato, i cui lavori sono stati pubblicati da Bbc, Nbc e da diversi media internazionali.

Questo tweet fa chiarezza tra le foto della blogger in questione e quelle della ragazza incinta ferita all'ospedale di Mariupol: