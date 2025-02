video suggerito

La finta Maddie McCann pedinava e perseguitava i genitori della bimba scomparsa: “Sono vostra figlia” La 23ene Julia Wandelt arrestata per stalking: pedinava i genitori e i fratelli della bambina scomparsa presentandosi davanti casa dei McCann e tempestandoli di messaggi e telefonate per mesi . Con lei arrestata anche un’amica che l’avrebbe aiutata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Per mesi avrebbe perseguitato i genitori della piccola Maddie McCann sostenendo di essere la bimba scomparsa nel 2007 arrivando a pedinarli e presentarsi davanti casa loro. Per questo la polizia inglese ha arrestato per stalking Julia Wandelt, la 23enne polacca che da anni afferma di essere Madeleine McCann e che nei giorni scorsi era tornata alla carica annunciando nuovi presunti esami del Dna.

La giovane è stata bloccata dalla polizia mercoledì sera al suo arrivo all'aeroporto di Bristol proveniente dalla Polonia. Contro di lei infatti pendeva un mandato di arresto da parte dei giudici britannici dopo la denuncia dei familiari di Maddie. Era partita da Breslavia e avrebbe dovuto incontrare un'amica che vive a Cardiff che è stata fermata con lei con la stessa accusa di stalking, per averla aiutata, e poi rilasciata su cauzione.

Julia Wandelt è comparsa oggi davanti al tribunale di Leicester per quattro capi di imputazione per stalking, due nei confronti dei genitori di Maddie McCann e due nei confronti dei due fratelli della bimba scomparsa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti inglesi, infatti, la 23enne avrebbe perseguitato la famiglia britannica in ripetuti momenti tra il 2 maggio 2024 e il 15 febbraio di quest'anno. Tra i comportamenti che le vengono contestati vi sono ripetuti contatti indesiderati con i McCann. In particolare messaggi, lettere e telefonate insistenti e persino la sua apparizione improvvisa davanti alla porta di casa dopo aver pedinato la famiglia.

Ogni volta la giovane sosteneva di essere la piccola scomparsa, nonostante sia stata smentita più volte, causando uno stress nei parenti di Maddie McCann. Per questo Julia Wandelt Wandelt è stata posta in custodia cautelare in attesa di un'ulteriore udienza presso la Leicester Crown Court il 7 aprile.

Il volto della 23enne polacca era diventato noto nel febbraio 2023 quando sui social affermò di essere la bambina scomparsa. Da allora avrebbe iniziato a perseguitare la famiglia con messaggi, telefonate e persino viaggi in Inghilterra. Quando fu smascherata dai risultati del Dna, si scusò confermando che non fosse Maddie McCann. Questa settimana però Julia ha pubblicato nuovi presunti risultati del DNA che, a suo dire, hanno rivelato la sua parentela con Gerry McCann. Infine il nuovo viaggio in Inghilterra e l’arresto.