La città più costosa al mondo dove acquistare un’auto, per una utilitaria servono almeno 70mila euro Nella città stato di Singapore il sistema dei certificati per il possesso auto, un meccanismo in vigore nel Paese asiatico, ha raggiunto cifre mai viste prima. Per avere un’auto è necessario sborsare almeno settantamila mila euro, a parte il costo della vettura.

A cura di Antonio Palma

C’è una città al mondo dove acquistare un’auto per una persona normale è diventato proibitivo. Per essere proprietari di una vettura economica, anche usata, è necessario sborsare almeno settantamila mila euro, a parte il costo della vettura. Stiamo parlando di Singapore dove il sistema dei certificati per il possesso auto, un meccanismo in vigore nel Paese asiatico, ha raggiunto cifre mai viste prima.

Chi vuole comprare un’auto nella città stato, infatti, deve accaparrarsi uno di questi certificati che vengono venduti all’asta e che hanno fatto registrare nuovi record di prezzo. Per una utilitaria servono appunto 104.000 dollari di Singapore e il prezzo si riferisce al certificato meno costoso e con più limitazioni di utilizzo. In circolazione però ci sono anche quelli più flessibili e più costosi. Per avere quello senza restrizioni e quindi utilizzabile per tutti i tipi di auto si devono sborsare oltre centomila euro.

Si tratta di cifre quasi triplicate rispetto a tre anni fa, quando vi era una minore domanda di auto nuove a causa della pandemia covid, e che hanno reso Singapore il paese più costoso al mondo dove acquistare un’auto. Si tratta ovviamente di cifre facilmente accessibili ai grandi ricconi che popolano Singapore ma per un cittadino comune si tratta di cifre esorbitanti.

Singapore ha introdotto il sistema dei certificati di utilizzo auto (COE), della durata di 10 anni, nel 1990. Lo scopo primario era quello di controllare il numero di veicoli nel piccolo paese, che ospita 5,9 milioni di persone. I certificati vengono venduti all'asta ogni due settimane, sotto il controllo del governo, ma negli ultimi mesi hanno continuato a far registrare record. Il meccanismo, insieme a tasse e dazi all’importazione, ha reso Singapore la città più costosa al mondo dove acquistare un’auto.

Una Toyota Camry Hybrid base, ad esempio, arriva a costare oltre 170mila euro eppure "Ogni volta che abbiamo auto di lusso, gli acquirenti fanno la fila fuori dal nostro negozio", ha spiegato alla Bbc la rappresentante della casa automobilistica. Del resto, nonostante sia relativamente piccolo, Singapore è uno dei paesi con il maggior numero di milionari al mondo.

Alcuni abitanti negli ultimi tempi, colpiti da un’inflazione persistente, stanno vendendo le auto acquistate quando i prezzi erano bassi per trarne profitto. Nella città circolano poco meno di 1 milione di auto private ma il governo incoraggia i residenti a utilizzare il sistema di trasporto pubblico, considerato uno dei migliori al mondo.