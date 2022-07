Kenya, autobus precipita dal ponte e finisce nel fiume: almeno 24 morti Un bus è precipitato in una scarpata finendo in un fiume. È accaduto in Kenya lungo l’autostrada Meru-Nairobi. Almeno 24 i morti: si teme un guasto ai freni alla base dell’incidente.

A cura di Chiara Ammendola

L’autobus finito nel fiume in Kenya (Twitter)

Un autobus è precipitato da un ponte ed è finito in un fiume: almeno 24 i morti e numerosi i feriti. È accaduto nel pomeriggio di oggi in Kenya, lungo l'autostrada Meru-Nairobi. Il mezzo andava ad alta velocità quando è uscito dalla carreggiata, sfondando il guidovia. Fra le possibili cause dell'incidente si ipotizza anche un guasto ai freni.

Ancora poche le informazioni fornite finora ma sembra, secondo quanto riporta la stampa locale, che il bus stesse procedendo in direzione di Mombasa, dopo essere partito da Meru, quando è precipitato in un dirupo finendo la sua corse nel fiume. A bordo vi erano decine di persone e al momento un primo e provvisorio bilancio parla di almeno 24 persone morte. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i soccorritori che hanno tentato di recuperare le persone rimaste incastrate nel veicolo e fornire assistenza medica a quelle ferite.

Sulla dinamica del drammatico incidente sta indagando la polizia, ma secondo alcuni testimoni sembra che il mezzo stesse viaggiando ad alta velocità quando ha improvvisamente colpito il guardrail ed è precipitato nel fiume. "Deve esserci stato un guasto perché era a velocità molto alta quando l'incidente è avvenuto", ha dichiarato un alto funzionario di polizia, Bunei. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 ora locale e la Croce rossa riferisce che le operazioni di soccorso sono state sospese al calare del buio.