Kamala Harris parla già da candidata: "Farò di tutto per unire la nostra nazione e battere Trump" La vice presidente USA in pole position per la nomination dem: "Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il Partito Democratico e la nostra nazione per sconfiggere Donald Trump e la sua agenda estrema. Abbiamo 107 giorni da qui alle elezioni. Combatteremo insieme. E insieme vinceremo".

A cura di Davide Falcioni

"A nome del popolo americano, ringrazio Joe Biden per la sua straordinaria leadership come Presidente degli Stati Uniti e per i decenni di servizio al nostro Paese". I risultati da lui conseguiti "non hanno eguali nella storia americana moderna, superando quelli di molti presidenti che hanno ricoperto due mandati". Sono le parole di Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti e figura in pole position per succedere e Biden come candidato democratico alla Casa Bianca.

"Ho conosciuto per la prima volta il presidente Biden attraverso suo figlio Beau", ha aggiunto Harris, ricordando le precedenti esperienze da procuratori generali. "Mentre lavoravamo insieme, Beau mi raccontava storie su suo padre, sul tipo di uomo che era e sulle qualità che apprezzava, gli stessi valori che ho visto ogni singolo giorno nella leadership di Joe come Presidente". Harris ha menzionato qualità come l'onestà e l'amore di Biden per il popolo americano. "Con questo atto altruista e patriottico, il presidente Biden sta facendo ciò che ha fatto durante tutta la sua vita di servizio: mettere il popolo americano e il nostro Paese al di sopra di ogni altra cosa".

Infine Kamala Harris ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per la presidenza degli Stati Uniti: "Sono onorata di avere l'appoggio del Presidente e la mia intenzione è conquistarmi questa nomination. Nell'ultimo anno ho viaggiato attraverso il Paese, parlando con gli americani della scelta da compiere in queste elezioni epocali. Ed è quello che continuerò a fare nei giorni e nelle settimane a venire. Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il Partito Democratico e la nostra nazione per sconfiggere Donald Trump e la sua agenda estrema. Abbiamo 107 giorni da qui alle elezioni. Combatteremo insieme. E insieme vinceremo".