“Il peggior presidente della storia degli USA”: il commento di Trump alla notizia del ritiro di Biden Intervistato dalla CNN il leader repubblicano ha definito Biden “il peggior presidente in assoluto della storia del nostro Paese”. Poi ha aggiunto che sconfiggerà più facilmente Kamala Harris. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

"Il peggior presidente in assoluto della storia del nostro Paese". Erano trascorsi pochi minuti dall'annuncio del ritiro dalla corsa alla Casa Bianca da parte di Joe Biden che il suo predecessore Donald Trump ha commentato da par suo. Il leader repubblicano, rispondendo al telefono alla CNN, ha affermato di non sapere chi sarà la candidata dei democratici ma ha aggiunto che la vicepresidente Kamala Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden.

L'abbandono di Joe Biden della corsa alla presidenza era nell'aria da settimane, in particolare dalla prova a dir poco opaca in occasione del primo confronto televisivo con Trump della campagna elettorale: in quell'occasione, più che in altre precedenti, Biden era apparso poco lucido dando adito a non poche preoccupazioni sulle sue capacità mentali. Giorno dopo giorno tra le fila dei dem è cresciuto lo scetticismo sulla sua possibilità non solo di battere il leader repubblicano il prossimo 5 novembre, ma anche sulla sua effettiva capacità di guidare gli USA per altri quattro anni in caso di vittoria.

La sua decisione di ritirarsi è dunque storica. Mai da oltre mezzo secolo a questa parte un presidente in carica aveva rinunciato alla corsa per la rielezione: l'ultima volta, nel 1968, fu Lyndon Johnson a rinunciare.