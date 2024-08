video suggerito

Kamala Harris ha scelto Tim Walz: chi è il candidato vicepresidente dei democratici americani La vicepresidente Usa e candidata alle elezioni di novembre 2024 Kamala Harris ha scelto il suo vice. Sarà il governatore Tim Walz, il 60enne governatore del Minnesota, uno stato del cruciale Midwest. Ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, è un veterano della politica: ha servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo Stato per due volte.

A cura di Eleonora Panseri

Kamala Harris e Tim Walz

La vicepresidente Usa e candidata alle elezioni di novembre 2024 Kamala Harris ha scelto il suo vice. Sarà Tim Walz, il governatore del Minnesota, uno Stato cruciale del Midwest. A riferirlo è la Cnn che cita fonti informate. La scelta è confermata anche dall'agenzia Associated Press.

Nel weekend si era tenuto il rush finale di incontri e nella giornata di oggi, martedì 6 agosto, la candidata democratica in corsa per la Casa Bianca dovrebbe partecipare a un incontro pubblico a Philadelphia e presentare il suo numero due.

I nomi in lizza erano Tim Walz, Mark Kelly e Josh Shapiro. Quest’ultimo, governatore della Pennsylvania, era dato come favorito. Per Harris la scelta era cruciale, visto il poco tempo a disposizione prima delle elezioni e considerate le attuali difficoltà dell’avversario Donald Trump.

I sondaggi infatti ora la danno testa a testa con l'ex Presidente Usa negli stati in bilico e in vantaggio di un punto a livello nazionale. In più, il vice di Trump, J.D. Vance, è da qualche tempo finito al centro di alcune polemiche per passate affermazioni su Harris che hanno portato alcuni repubblicani a non escludere una sua eventuale sostituzione.

Chi è Tim Walz, il governatore del Minnesota scelto come vicepresidente

Tim Walz, 60 anni, governatore del Minnesota.

Walz, 60 anni, sposato con due figli, ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, è un veterano della politica: ha servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo Stato per due volte.

Nei sei anni di mandato alla guida del Minnesota Walz ha affrontato una serie notevole di sconvolgimenti politici e sociali, come riporta la Cnn. Prima è arrivata la pandemia di Covid-19 e poi, nel mezzo, l'omicidio di George Floyd, che ha scatenato manifestazioni antirazziste globali.

Il sostegno a Kamala Harris dopo Biden

Walz era stato inizialmente un aperto difensore di Joe Biden, dopo la sua disastrosa performance nel dibattito contro Trump dello scorso 28 giugno, mentre le richieste al presidente di porre fine alla sua candidatura alla rielezione si intensificavano.

Quando Biden si è ritirato, Walz ha subito appoggiato Harris e da allora è emerso come un affidabile, energico e tagliente sostenitore della candidata democratica. Negli ultimi tempi ha coniato una definizione di successo per definire la coppia Trump-Vance: "plain weird", semplicemente bizzarri.