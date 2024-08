video suggerito

Kamala Harris e Tim Walz insieme nel primo comizio elettorale: "Trump e Vance sono inquietanti e strani forte" Kamala Harris si è presentata al fianco di Tim Walz durante un evento elettorale a Philadelphia, dopo aver annunciato che sarà lui il candidato alla vicepresidenza statunitense.

A cura di Annalisa Girardi

A poche ora dall'annuncio del ticket, Kamala Harris e Tim Walz sono apparsi fianco a fianco durante un evento elettorale a Philadelphia. "È il tipo di persona che ispira le persone a sognare in grande, è il tipo di vice presidente che si merita l'America", ha detto Harris, nel primo comizio insieme al suo running mate. Che, da parte sua, l'ha ringraziata per aver "riportato la gioia" nella campagna elettorale, dando nuovo slancio ai Democratici. Per poi attaccare i candidati Repubblicani, Donald Trump e JD Vance: su quest'ultimo ha detto di non vedere l'ora di confrontarsi in un dibattito, "sempre che abbia voglia di alzarsi dal divano e presentarsi". Di entrambi ha detto che sono "creepy and weird as hell", cioè "inquietanti e strani forti", usando spesso ironia e scatenando fragorosi applausi dal pubblico.

Walz attualmente è al secondo mandato come governatore del Minnesota: è un veterano (ha servito per anni nella Guardia Nazionale), un ex insegnante, allenatore di football ed ex membro del Congresso. È noto per le sue posizioni progressiste – dalla difesa del diritto all'aborto alla legalizzazione della marijuana – e a difesa dei lavoratori. Nel primo comizio da candidato alla vice presidenza statunitense ha dimostrato di avere uno stile comunicativo decisamente efficace, che i Democratici sperano possa attirare molti elettori al voto il prossimo 5 novembre.

"Donald Trump non ha idea di cosa voglia dire lavorare per l'America. Lui fa solo i suoi interessi", ha aggiunto Walz durante il comizio. Harris ha proseguito, confermando la scelta di connotare la campagna in senso progressista: "Io e Tim Walz abbiamo un messaggio per Donald Trump: non torneremo indietro sui diritti e sulle libertà". E ancora: "Siamo gli underdog di questa corsa, ma lo slancio è dalla nostra e sappiamo esattamente contro cosa ci battiamo".

Durante il comizio di ieri sera, Harris ha più volte elogiato Walz: "Per chi lo conosce bene, Tim è molto più di un governatore. Entrambi crediamo nell'importanza di emancipare le persone, non nel buttarle giù. La maggior parte di noi ha molte più cose in comune di quelle che ci separano. Nei nostri concittadini americani vediamo dei vicini, non dei nemici".