Ivan Cantu giustiziato in Texas, prima di morire: "Non ho ucciso io Amy e James" Mercoledì 28 febbraio il Texas ha giustiziato il 50enne Ivan Cantu. L'uomo, condannato nel 2000 per l'omicidio del cugino James Mosqueda e della fidanzata di lui, Amy Kitchen, ha ribadito fino all'ultimo istante di vita di non aver commesso il delitto. A nulla sono serviti i numerosi appelli di vari esponenti della politica e dello spettacolo, convinti della sua innocenza.

Nella giornata di ieri, mercoledì 28 febbraio, il Texas ha giustiziato il 50enne Ivan Cantu. L'uomo, condannato nel 2000 per l'omicidio del cugino James Mosqueda e della fidanzata di lui, Amy Kitchen, studentessa di infermieristica, ha ribadito da sempre e fino all'ultimo istante di vita di non aver commesso il delitto. A nulla sono serviti i numerosi appelli di vari esponenti della politica e dello spettacolo, convinti della sua innocenza.

Cantu è stato giustiziato con un'iniezione letale, riporta la Cnn. Anche con le sue ultime parole il 50enne ha ribadito la sua innocenza: "Vorrei rivolgermi alle famiglie Kitchen e Mosqueda, voglio che sappiate che non ho ucciso Amy e James", ha detto. "E se avessi saputo chi l'ha fatto, sarei stato il primo a dare tutte le informazioni che avrebbero aiutato a rendere loro giustizia", ha aggiunto.

Il detenuto e i suoi avvocati avevano chiesto che l'esecuzione fosse sospesa per dare tempo alla valutazione di nuove prove e alle affermazioni di Cantu di essere stato privato di un giusto processo e, a suo dire, incastrato dai veri responsabili degli omicidi. Richieste che sono state tuttavia respinte.

Il procuratore distrettuale della contea di Collin, Greg Willis, tuttavia, ha affermato che Cantu ha "finalmente incontrato la giustizia", dopo più di due decenni di tribunali che hanno "esaminato in modo completo" il suo caso. "La mia preghiera fiduciosa è che le famiglie, gli amici e i cari delle vittime trovino un senso di pace tanto atteso", ha scritto Willis in una nota.

Non ci sono stati problemi con l'iniezione letale, che è durata circa 21 minuti, ha riferito in seguito un portavoce del Texas Department of Criminal Justice. Oltre a tre giornalisti, all'esecuzione hanno assistito il fratello di Kitchen, sua cognata e un amico di famiglia. Anche se Cantu aveva chiesto di non avere testimoni, ha aggiunto il portavoce.

L'esecuzione di Cantu è avvenuta poche ore dopo che le autorità dell'Idaho hanno sospeso l'esecuzione del condannato a morte Thomas Creech, 73 anni, perché i medici per più di un'ora non sono riusciti a trovare un accesso venoso per praticare l'iniezione letale.