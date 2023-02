Italiana arrestata a Parigi trovata morta in carcere: aperta inchiesta Una donna di 32 anni è stata trovata morta in cella nel carcere di Fleyry-Mèrogis, a Parigi. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Gilda Ammendola, cittadina italiana di origini napoletane, è stata trovata morta nella prigione di Fleyry-Mèrogis, nella periferia sud di Parigi. Sul decesso, secondo quanto riportato dal portale Cronachedi.it è stata aperta un'indagine dalla Procura di Roma che sta considerando diverse piste. Stando a quanto reso noto finora, la 32enne sarebbe stata trovata senza vita nella sua cella nella giornata del 22 gennaio. La donna era stata arrestata il giorno precedente: prima di entrare in carcere risultava incensurata.

Anche la procura francese avrebbe dato il via a un'inchiesta, ma non si conosce l'esito dell'indagine, coperta da segreto istruttorio. Sconosciuto per il momento anche il motivo dell'arresto. La 32enne aveva chiamato i parenti per chiedere loro alcuni effetti personali. Si era mostrata scossa, ma nulla di più. Nessun segnale, secondo la famiglia, di un suicidio imminente.

I parenti della giovane saranno supportati dall'avvocato Domenico Scarpato del foro di Napoli che avrebbe dovuto assistere la 32enne anche dopo l'arresto. Poche ore dopo l'ultima telefonata in Italia, però, Gilda è stata trovata morta in carcere. I familiari della 32enne si chiedono ora cosa sia avvenuto dopo il fermo e se la donna possa aver subito un trauma. Anche Roma sta accelerando sulle indagini e non vuole attendere l'esito delle perizie francesi.

Restano necessari però i risultati dell'autopsia che dovrà essere svolta a Parigi. L'esame sul cadavere consentirà di capire come sia morta Gilda. I familiari del 32enne hanno chiesto inoltre accertamenti sui motivi dell'arresto, ancora sconosciuti. La procura di Roma, inoltre, sta cercando di capire cosa sia accaduto dopo la telefonata della giovane con i parenti in Italia, quando ci sono stati gli accertamenti della polizia parigina. Nel carcere di Fleyry-Mèrogis vivono circa 4.100 detenuti.