video suggerito

Israele sospende l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza: “Senza rilascio ostaggi, le ostilità non finiranno” Israele ha sospeso l’invio di aiuti umanitari quali cibo e medicine nella Striscia di Gaza in seguito al rifiuto da parte di Hamas del piano Wiktoff. “Senza il rilascio degli ostaggi le ostilità continueranno”. Hamas: “Tel Aviv vuole far morire di fame il popolo palestinese” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Israele ha sospeso l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Nel mese del Ramadan, Tel Aviv ha interrotto l‘arrivo di aiuti per i civili nella Striscia dopo l'accordo per il cessate il fuoco basato sullo scambio di ostaggi e ha chiuso anche i valichi di accesso. Ad annunciarlo è stato il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu che ha fatto sapere che la decisione è stata presa durante una riunione notturna tenutasi tra sabato e domenica in coordinamento con gli Stati Uniti.

Il tutto perché Hamas non avrebbe accettato il cosiddetto "piano Wiktoff" formulato per una tregua temporanea dal delegato Usa Steve Wiktoff. Hamas vorrebbe passare alla fase due del piano per il ritiro totale dell'Idf dalla Striscia, mentre Tel Aviv insiste per un prolungamento del piano con l'ulteriore rilascio dei 24 ostaggi che mancano all'appello in cambio del rilascio dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

"Se Hamas continua a rifiutare il piano, ci saranno ulteriori conseguenze. Israele non permetterà una cessazione delle ostilità senza il rilascio dei nostri ostaggi" ha fatto sapere in una nota Netanyahu. "Con la fine della fase A dell'accordo sulla liberazione degli ostaggi, e in seguito al rifiuto di Hamas di accettare il piano Witkoff per continuare i colloqui, abbiamo deciso che a partire da questa mattina, cesserà l'ingresso delle merci e delle forniture nella Striscia".

L'ufficio comunicazioni di Hamas ha risposto alla decisione di Israele dichiarando al canale televisivo qatariota al-Arabi che "la decisione di interrompere l'invio degli aiuti conferma il disprezzo di Tel Aviv per le leggi internazionali, impedendo la distribuzione di medicine e cibo". "Fermare l'ingresso degli aiuti significa far morire di fame i residenti della Striscia di Gaza. Deve essere presa una posizione internazionale dura per fare pressione su Israele affinché si fermi tutto questo".