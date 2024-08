Israele, Biden: “Tregua a Gaza eviterà attacco Iran”. Media: “Teheran vuole colpire Mossad”

video suggerito

L'annunciata rappresaglia dell'Iran contro Israele per l'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, potrebbe concretizzarsi con l'attacco del quartier generale del servizio di intelligence israeliano Mossad a Tel Aviv. Lo ha detto l'emittente iraniana Press Tv. L'attacco sarebbe dunque diretto contro l'area di Kirya, il complesso governativo nel centro della città israeliana.

Tra gli altri obiettivi citati da Press Tv ci sono il kibbutz di Palmachim, le basi aeree e missilistiche di Tel Nof e Sdot Micha, ma anche il quartier generale operativo dell'unità di intelligence militare 8200.

Sulla situazione in Medio Oriente è intervenuto anche il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen (Mahmud Abbas): "Iran potrebbe decidere di attaccare Israele "nei prossimi giorni o anche nelle prossime ore", ma i palestinesi "sono contrari alla guerra". Lo ha detto in un'intervista alla Tass dopo avere incontrato a Mosca il presidente Vladimir Putin.

Abbiamo dichiarato ufficialmente il 7 ottobre che siamo contrari alla guerra e contrari all'uccisione di civili, donne, bambini. Non possiamo ancora prevedere cosa accadrà – ha aggiunto Abu Mazen – ma possiamo sperare che non ci sarà un'escalation, non ci sarà una guerra, le cui conseguenze sono difficili da valutare".

Nel frattempo c'è attesa per i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. Almeno sulla carta dovrebbero ripartire il 15 agosto a Doha, ma nel concreto entrambi gli schieramenti sembrano non voler mollare la presa.

Hamas però ha fatto saper che non parteciperà ai colloqui previsti per giovedì 15 agosto. Lo ha detto a Ria Novosti il rappresentante del movimento palestinese in Libano, Ahmed Abdel Hadi.

L‘Idf ha annunciato di aver bloccato temporaneamente una strada a Rafah utilizzata per fornire aiuti umanitari ai palestinesi della città del sud della Striscia di Gaza. L'esercito ha spiegato di aver agito dopo che miliziani di Hamas hanno aperto il fuoco nell'area, che è così "diventata una zona di combattimento attivo".

"Il cessate il fuoco eviterà l'attacco dell'Iran contro Israele e l'escalation del conflitto", sono le parole del Presidente USA Joe Biden parlando con i giornalisti a New Orleans. "Sta diventando più difficile" raggiungere l'accordo, ha aggiunto Biden "ma non mi arrendo". "Vedremo cosa farà l'Iran. Vedremo cosa succede", ha aggiunto il presidente.