Invia regalo di nozze alla ex ma era una bomba: lo sposo lo apre e muore nell’esplosione L’assurda vendetta arriva dall’India dove la polizia ha arrestato l’ex della sposa. Quel pacco, recapitato durante le nozze, era mascherano da impianto home theater ma quando la famiglia ha deciso di provarlo, lunedì scorso, l’ordigno che era nascosto all’interno si è attivato.

Sembrava un normale regalo di nozze per il matrimonio della sua ex, una sorta di dono di riconciliazione recapitato nel giorno della festa ma in realtà era una bomba, un ordigno improvvisato realizzato appositamente e che è esploso uccidendo lo sposo e il fratello e ferendo altri quattro membri della famiglia tra cui anche un bimbo piccolo. L’assurda vendetta arriva dall’India dove martedì la polizia ha arrestato l'ex della sposa per il bizzarro ma agghiacciante omicidio.

Quel pacco, recapitato alcuni giorni fa durante le nozze, era mascherano da impianto home theater ma quando la famiglia ha deciso di provarlo, lunedì scorso, l’ordigno che era nascosto all’interno si è attivato. Appena il congegno è stato collegato alla presa di corrente, una fiammata ha investito i presenti uccidendo lo sposo 22enne Hemendra Maravi e suo fratello Rajkumar, 30 anni. Lo sposo è deceduto sul colpo mentre il fratello è morto in ospedale per le ferite riportate.

I due avevano deciso di allestire l’home theater nel loro villaggio di Rengakhar a Kabirdham, ignari che si trattasse di un ordigno improvvisato. L’esplosione ha provocato pesanti danni all’abitazione e coinvolto anche altri presenti in casa. Altri quattro membri della famiglia, tra cui un bambino di un anno e mezzo, sono rimasti feriti.

La polizia ha identificato l’autore dell’ordigno come l'ex della sposa, il 33enne Sarju Markham, ritenendo che sia stato lui ad inviare la bomba per vendetta contro la donna. Il 33enne, sposato e con due figli, secondo il Times of India, è stato arrestato a circa 100 km dal luogo della bomba nel vicino stato del Madhya Pradesh.

Secondo gli inquirenti, il sistema home theater, che conteneva 2 kg di esplosivo all'interno degli altoparlanti, è stato consegnato personalmente da Markham al matrimonio del 31 marzo e affidato a un membro della famiglia dello sposo. Il regalo è stato aperto tre giorni dopo ma era programmato per esplodere al primo contatto elettrico. La polizia ritiene che Markham avesse una precedente relazione con la sposa di 29 anni e che non abbia accettato il suo rifiuto di diventare la sua seconda moglie.