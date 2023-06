Tre persone trovate morte, strade chiuse e un fermo: cosa sta succedendo a Nottingham La polizia locale del Nottinghamshire ha chiuso e bloccato diverse strade nella mattinata di oggi scatenando una caccia all’uomo conclusa con l’arresto di un 31enne accusato di aver ucciso tre persone in strada in varie zone della città e averne ferite altrettanto.

A cura di Antonio Palma

Momenti di panico oggi tra le strade di Nottingham, in Inghilterra, dove la polizia ha chiuso e bloccato diverse strade nella mattinata di oggi scatenando una caccia all’uomo conclusa con l’arresto di un uomo di 31 anni, accusato di aver ucciso tre persone in strada in varie zone della città e averne ferite altrettanto investendole col furgone.

La polizia locale del Nottinghamshire ha annunciato che un uomo di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo che tre persone sono state trovate morte nel centro di Nottingham martedì mattina presto.

“È un caso orribile e tragico che ha causato la morte di tre persone. Crediamo che questi tre incidenti siano tutti collegati e abbiamo un uomo in custodia. Questa indagine è nelle sue fasi iniziali e una squadra di investigatori sta lavorando per stabilire esattamente cosa sia successo” ha spiegato il portavoce della polizia locale, Kate Meynell.

Cosa è accaduto a Nottingham: arrestato un 31enne

Secondo quanto ricostruito finora, gli agenti sono stati chiamati a Ilkeston Road, a ovest del centro della città, subito dopo le 4 del mattino, dove due persone sono state trovate morte per strada. Poco dopo un altro incidente in Milton Street in cui un furgone ha tentato di investire tre persone rimaste ferie e al momento sono ricoverate in ospedale.

Poco dopo un altro uomo è stato trovato morto in Magdala Road. Tutti eventi che per la polizia sono collegati e che ha imposto l'adozione di misure di sicurezza straordinarie nella città britannica e scatenato una caccia all'uomo. Diverse strade sono state chiuse e i trasporti pubblici, compresi i servizi di autobus e tram, sono stati sospesi mentre gli investigatori si mettevano alla caccia dell'uomo. La rete di tram Nottingham Express Transit (NET) ha dichiarato di aver sospeso tutti i servizi a causa di "gravi incidenti di polizia in città e nei sobborghi".

La polizia infine ha arrestato un uomo di 31 anni con l'accusa di omicidio e per aver investito le persone in strada col suo furgone. In un video girato da un passante si vedono due agenti che bloccano un uomo sul marciapiede accanto a un furgone bianco, che ha la portiera aperta.

Le testimonianze da Nottingham: "Persone accoltellate e investite in strada"

Un testimone ha detto a GB News di aver sentito degli spari e aver visto la polizia armata che arrestava un uomo dopo averlo tirato fuori da un furgone bianco intorno alle 5:30. Dal furgone sarebbero stati prelevati uno zaino e un coltello molto grosso. "Ci siamo svegliati questa mattina verso le 5:30 del mattino con quelli che sembravano spari e ci siamo affacciato a una finestra e c'era la polizia armata che correva fuori da quella che sembrava un'auto civetta e poi il sospetto colpito con il taser e trascinato fuori dal furgone e arrestato.

Un altro testimone oculare ha raccontato di aver assistito all'accoltellamento di un giovane uomo e di una giovane donna in Ilkeston Road, vicino all'incrocio con Bright Street, verso le quattro del mattino. “Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un ragazzo vestito tutto di nero con cappuccio e zaino alle prese con alcune persone. Erano una ragazza e un ragazzo e sembravano piuttosto giovani. Urlavano Aiuto. L'ho visto accoltellare prima il ragazzo e poi la donna. Ha sferrato quattro o cinque fendenti. Il ragazzo è crollato in mezzo alla strada. La ragazza è andata verso una casa. Un minuto dopo era scomparsa dietro l'angolo ed è lì che l'hanno trovata" ha raccontato.

Secondo i media locali ci sarebbero anche gli agenti dell'antiterrorismo britannico a coadiuvare le indagini su quanto accaduto stamani prima dell'alba a Nottingham, quindi al momento quindi la pista terroristica non è stata esclusa. La polizia ha istituito anche una linea telefonica dedicata e sta facendo appello ai cittadini in cerca di testimoni.