Investe 28enne sull’uscio di casa, poi passa più volte sul cadavere: fermato 42enne Un uomo ha investito una 28enne davanti all’uscio della sua abitazione e ha poi fatto marcia indietro per passare sul corpo più volte.

A cura di Gabriella Mazzeo

Caragh Eaton, foto da Facebook

Caragh Eaton è stata uccisa brutalmente davanti alla porta della sua abitazione a Barrow upon Soar, nel Leicestershire (Regno Unito). La 28enne è stata investita più volte sull'uscio di casa da un 42enne attualmente in custodia. Secondo un testimone, il killer l'ha travolta per poi passare sul suo corpo due o tre volte in retromarcia. L'assassino si è dileguato subito dopo, lasciando Eaton morente sul ciglio della strada.

I fatti si sono verificati nella giornata di martedì scorso, ma la polizia ha diffuso le foto della vittima solo l'8 settembre. Le forze dell'ordine hanno fermato un sospettato e indagano sulla dinamica dell'accaduto. Secondo quanto reso noto, la polizia ha scoperto un Suv nero abbandonato nei pressi dell'abitazione ed è riuscita a risalire al 42enne attualmente in stato di fermo. L'uomo è stato sottoposto a interrogatorio.

Caragh Eaton, foto da Facebook

Una squadra di investigatori sta lavorando al caso. Chi indaga ha chiesto a chiunque abbia informazioni utili di contattare le forze dell'ordine per rilasciare una testimonianza. "Chiunque abbia informazioni su quanto avvenuto può contattare gli agenti – si legge nell'annuncio condiviso online – è importante che chiunque sappia qualcosa parli. Solo così possiamo capire le dinamiche e il movente di questo omicidio".

Non è infatti ancora chiaro se il 42enne fermato dai poliziotti conoscesse o meno la vittima, né quale sia il movente dietro quello che sembra essere a tutti gli effetti un efferato omicidio. Secondo quanto raccontato da alcuni vicini di casa, il killer è fuggito in auto a tutta velocità subito dopo aver investito la sua vittima. La ragazza è rimasta agonizzante sull'asfalto a pochi metri da casa.

Nonostante i tempestivi soccorsi forniti dai residenti del quartiere, per la 28enne non vi è stato nulla da fare. Il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna mentre le autorità hanno avviato tutte le indagini del caso.