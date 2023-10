Intrappolato nell’auto elettrica fuori controllo, costretto a schiantarsi contro la polizia: “Terrificante” “Sono stato rapito dalla mia auto elettrica fuori controllo” ha dichiarato l’automobilista britannico protagonista della spiacevole disavventura in Scozia. Fondamentale l’intervento della polizia scozzese per rallentarlo e fermarlo.

A cura di Antonio Palma

Intrappolato nella sua auto elettrica in movimento, senza possibilità di fermarsi, un automobilista britannico è stato costretto a schiantarsi contro un mezzo della polizia. È accaduto domenica scorsa lungo le strade della Scozia dove solo l'intervento degli agenti, con diverse volanti, ha permesso all'uomo di uscire sano e salvo. Protagonista della storia Brian Morrison, un 54enne di Glasgow che domenica sera stava rincasando.

Erano circa le 22.30 e l'uomo stava percorrendo una strada a nord di Glasgow per tornare a casa dal lavoro quando, all'altezza di una rotonda, si è accorto che la sua vettura non frenava. "Mi sono reso conto che qualcosa non andava quando stavo arrivando a una rotonda e ho deciso di rallentare, ma non ci sono riuscito. Poi ho sentito un forte rumore stridente, ma poiché è un'auto nuova non pensavo potesse avere questi problemi" ha raccontato l'uomo ai giornali locali.

Da quel momento il 54enne è stato costretto a saltare semafori rossi e a schivare auto e rotatorie e solo per caso non si è registrato un incidente. La vettura infatti sembrava impazzita: i freni non funzionavano ma anche senza accelerare la macchina non si fermava. "Io inoltre ho problemi di mobilità, quindi non potevo nemmeno saltare fuori: ero completamente intrappolato all'interno dell'auto che andava a 30 miglia orarie", ha aggiunto l'uomo.

Fortunatamente la velocità non era elevatissima, poco meno di 50 km/h, e il traffico scarso e così è riuscito a schivare tutti i pericoli. "Potrebbe sembrare un velocità non elevata, ma quando non hai il controllo della velocità e sei completamente bloccato all'interno è terrificante" ha raccontato il 54enne.

L'uomo è riuscito a contattare la polizia al telefono e dalla centrale hanno inviato subito tre volanti che si sono messe davanti e dietro alla vettura di Brian. La polizia ha tentato di rallentarlo in sicurezza, proseguendo le manovre per un quarto d'ora prima che l'uomo infine si schiantasse contro un furgone degli agenti, anche grazie a una rotatoria.

"Non ho ancora idea di cosa sia successo, ma quando il meccanico è arrivato e ha collegato la macchina per fare un controllo diagnostico, ha detto che non aveva mai visto niente di simile" ha spiegato l'automobilista. L'azienda produttrice della vettura si è messa subito in contatto con il signor Morrison in modo che il suo veicolo possa essere completamente ispezionato per trovare il problema.