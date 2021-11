Inferno Russia, nuovo record di morti e contagi Covid Non si placa l’ondata di nuovi contagi e soprattutto di decessi in Russia dove i morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 1.254.

A cura di Chiara Ammendola

La nuova ondata di Covid-19 ha travolto la Russia che quotidianamente si trova a registrare nuovi record di contagi e decessi: nelle ultime 24 ore sono 1.254 i morti per Coronavirus mentre sono 37.120 i nuovi casi come riportato dal centro operativo nazionale anti Covid, ripreso dalle agenzie Tass e Interfax. I numeri più preoccupanti arrivano da Mosca che ha fatto registrare 3.239 positivi e 93 morti, mentre a San Pietroburgo sono 2.637 i nuovi contagi e 75 i morti.

Sulla base dei dati ufficiali, il bilancio delle vittime in Russia dall'inizio della pandemia fino a ottobre 2021 è di oltre 230mila, registrando il più alto tasso di mortalità tra i paesi in Europa e il secondo tasso più alto in Asia , dietro l'India. Una situazione che non accenna a migliorare tanto da spingere il governo centrale a valutare l'introduzione di passaporti sanitari non solo per l'estero ma anche per spostamenti interni: il green pass sembra ad oggi infatti aver trovato spazio in buona parte dei paesi europei. Ad oggi la Russia ha autorizzato quattro vaccini Sputnik V, Sputnik Light, EpiVacCorona e CoviVak ed è ora al lavoro su altri due vaccini di matrice russa che sono attualmente in fase di sperimentazione: solo il 50% della popolazione si è però sottoposta a inoculazione, come confermato dal vice primo ministro Tatiana Golikova.

L'attuale situazione nel Paese potrebbe richiedere periodi prolungati di lockdown se si vuole appiattire la curva dei contagi. Già nelle scorse settimane, il presidente Vladimir Putin aveva annunciato giorni non lavorativi retribuiti dal 30 ottobre al 7 novembre 2021. Il presidente aveva inoltre autorizzato i governi regionali a prorogare tali restrizioni oltre il tempo stabilito periodo se necessario, ma la maggior parte del paese, ad eccezione di cinque regioni, ha revocato gli arresti alla data prestabilita nonostante l'aumento dei contagi.