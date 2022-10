Infermiera del carcere flirta al telefono e sui social col detenuto, condannata a sei mesi Secondo l’accusa, i due flirtavano durante le chiamate ma parlavano anche della prigione e del personale all’interno del penitenziario gallese.

A cura di Antonio Palma

È entrata troppo in confidenza col detenuto venendo meno al suo ruolo di infermiera del penitenziario. Per questo una 25enne britannica è stata condannata sei mesi di carcere da un tribunale gallese per il reato di cattiva condotta in un ufficio pubblico

È la storia di Elyse Hibbs, 25enne di Manchester segnalata e denunciata dalle stesse autorità del carcere per aver avviato una relazione inappropriata con un prigioniero mentre lavorava nel carcere di Bridgend, nel Galles del sud.

La donna ha ammesso di aver flirtato al telefono e sui social con un detenuto conosciuto in carcere nell’ambito del suo lavoro di infermiera del penitenziario ma ha sostenuto di non essere riuscita a interrompere i contatti per paura dell'uomo.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa e durante il processo a carico della donna, Elyse Hibbs, aveva incontrato il prigioniero mentre gli stava somministrando cure mediche nella sua prigione. Il detenuto, grazie a un amico e alla madre, sarebbe poi riuscito a rintracciare l’infermiere online sui social avviando una serie di conversazioni online proseguite infine a al telefono.

La coppia si è scambiata messaggi e telefonate per diverse settimane prima di essere scoperta, secondo il Tribunale di Cardiff. La coppia si contattava tramite un account Instagram tenuto dall'amico del detenuto e traverso telefoni illegali ma poi l’uomo avrebbe iniziato a telefonare alla donna col telefono della prigione e le chiamate sono state registrate.

Denunciata e indagata, l‘infermiera ha lasciato il suo incarico nel luglio 2021 ed è stata arrestata una settimana dopo. “Flirtavano durante le chiamate ma parlavano anche della prigione e del personale all'interno del penitenziario” hanno spiegato gli inquirenti. La donna era stata subito trasferita dopo i primi segnali ma avrebbe proseguito i contatti a distanza.