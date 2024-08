video suggerito

Indonesia, donna va al fume e sparisce nel nulla: trovata morta nella pancia di un coccodrillo La terribile storia arriva dalle isole Molucche, in Indonesia, dove la vittima della tragedia, la 54enne Halima Rahakbauw, è stata divorata da un coccodrillo mentre era sulla riva di un fiume nel villaggio di Wali.

A cura di Antonio Palma

Sparita nel nulla mentre era al fiume nei pressi del suo villaggio, una donna è stata rinvenuta senza vita nella pancia di un coccodrillo di oltre tre metri e mezzo che l’ha letteralmente divorata. La terribile storia arriva dalle isole Molucche, in Indonesia, dove la vittima della tragedia, la 54enne Halima Rahakbauw, stava raccogliendo molluschi in un fiume nel villaggio di Wali. Come ha confermato la polizia locale, i resti della donna sono stati recuperati dalle autorità locali dopo la cattura del coccodrillo martedì mattina.

A lanciare l’allarme alcune ore prima erano stati parenti e amici, preoccupati di non averla vista tornare. Le prime ricerche proprio da parte dei membri del villaggio che si sono concentrati nei dintorni del fiume. Poco dopo il terribile ritrovamento di alcuni indumenti della donna insieme a una gamba umana che galleggiava sull’acqua.

A questo punto i residenti e i famigliari hanno intuito cosa fosse accaduto alla donna e hanno segnalato l'accaduto alla polizia, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo è stato individuato il coccodrillo sospettato dell’attacco che è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e tirato fuori dall'acqua. Infine la gente del posto ha smembrato l’animale e recuperato parti del corpo della 53enne dallo stomaco del coccodrillo per riconsegnarle ai familiari per la sepoltura.

Terribile le testimonianze dei residenti ai media locali. "Ho visto qualcuno nuotare, ma non riuscivo a vedere il suo corpo, solo le sue gambe” ha raccontato uno dei testimoni oculari che tra i primi ha intuito la tragedia e ha lanciato l’allarme. L’uomo inizialmente ha pensato che si trattasse di un altro animale e ha camminato verso la riva per controllare, rendendosi conto con orrore che il coccodrillo aveva un cadavere umano tra le fauci. Nello stesso momento gli abitanti del villaggio e i parenti stavano già cercando la donna scomparsa. Poco dopo la certezza che fosse lei la vittima dell'animale.

"Gli abitanti del villaggio hanno dovuto tagliare la pancia del coccodrillo per rimuovere alcune parti del corpo della vittima", ha affermato un agente di polizia locale. Né la polizia né gli abitanti del villaggio sono riusciti a identificare la specie del coccodrillo. Purtroppo simili incidenti non sono una novità in Indonesia dove vivono diverse specie di coccodrilli che attaccano e uccidono anche persone.